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Сохранение языка и культуры карачаевцев обсудят на конференции в Карачаево-Черкесии

Мероприятие посвящено 130-летию со дня рождения классика карачаевской литературы Исмаила Унуховича Семенова

ЧЕРКЕССК, 9 декабря./ТАСС/. Проблемы сохранения культуры и языка карачаевского народа обсудят в рамках конференции на базе Карачаево-Черкесского госуниверситета имени У.Д. Алиева. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе вуза.

"14 декабря на базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени У. Д. Алиева состоится региональная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы изучения и сохранения языка, быта и культуры карачаевского народа", посвящённая 130-летию со дня рождения классика карачаевской литературы Исмаила Унуховича Семенова", - сообщили в вузе.

В рамках конференции участники обсудят актуальные проблемы изучения и преподавания карачаево-балкарского языка в современных условиях, формирование и развитие национальной литературы, а также историческое наследие карачаевцев.

В мероприятии примут участие представители органов власти Карачаево-Черкесии, научные работники образовательных и научных организаций СКФО, представители общественных организаций, средств массовой информации, филологи, искусствоведы, историки, поэты, писатели, учителя.

КЧР - один из самых многонациональных регионов РФ, в котором проживают представители около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.

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