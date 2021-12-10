Зимний сезон в Кавказском заповеднике открылся маршрутом "Хаски в Лагонаках"

МАЙКОП, 10 декабря. /ТАСС/. Кавказский государственный природный биосферный заповедник с пятницы открыл зимний сезон, первым заработал туристический маршрут "Хаски в Лагонаках", сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе заповедника.

"Кавказский заповедник сегодня официально начинает зимний сезон, и собачьи упряжки и опытные каюры на первом экскурсионном эколого-туристическом маршруте "Хаски в Лагонаках" начали прием гостей. Хоть снежный покров еще небольшой - порядка 20 см, но для работы вполне достаточно", - сказали в пресс-службе.

"Хаски в Лагонаках" - это один из самых популярных маршрутов для семейного зимнего отдыха в Кавказском заповеднике. С собаками работают знатоки заповедника, за время катания они расскажут про животных и природу, ответят на все интересующие вопросы об истории, животных и растениях Краснодарского края и Адыгеи. Снежная трасса проходит на высоте 1,8 тыс. м над уровнем моря, по границе субальпийского леса, по пути открываются виды на пихты и сосны в снегу, субальпийские луга. Дистанция маршрута - 2 км, путешествие длится около 10-15 минут.

"В дальнейшем руководство планирует открыть доступ на маршрут "Зимний Абадзеш" - по плато Лагонаки. Будут доступны и зимние тропы в районе Красной Поляны. Какие именно, станет известно в ближайшее время. Перед открытием эти маршруты будут промаркированы и проинспектированы. Их подготовка начнется как только позволят погодные условия", - добавили в пресс-службе заповедника.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник, созданный в 1924 году, является самым большим горно-лесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Его общая площадь - более 280 тыс. га, он расположен на землях Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии и примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных.