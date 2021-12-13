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Более 100 студентов стали участниками пятого антикоррупционного форума в Дагестане

На мероприятии студенты, преподаватели дагестанских вузов, а также специалисты в области юриспруденции выступили с докладами

МАХАЧКАЛА, 13 декабря. /ТАСС/. Пятый республиканский молодежный форум "Молодежь против коррупции" прошел 13 декабря в Махачкале, собрав более сотни студентов и общественников республики. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства по делам молодежи Дагестана.

"Форум прошел в республике в пятый раз и собрал в этом году около 120 студентов вузов и молодых общественных деятелей региона. Как мы знаем, коррупционные модели поведения начинают проявляться еще в молодом возрасте. Мы уделяем внимание молодежи, потому что именно от их антикоррупционного образования и воспитания зависит будущее всей страны", - цитирует пресс-служба слова директора республиканского молодежного центра Министерства по делам молодежи Дагестана Рашида Максутова.

В этом году программа форума включала в себя панельные дискуссии, разделенные по тематическим секциям, в рамках которых участники обсудили такие темы, как общественный контроль в борьбе с коррупцией и антикоррупционную экспертизу нормативно-правовых актов Дагестана. С докладами выступили студенты, преподаватели дагестанских вузов, а также специалисты в области юриспруденции. На мероприятии также подвели итоги регионального конкурса социальной рекламы антикоррупционной направленности. Организатором форума выступило министерство по делам молодежи региона.

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