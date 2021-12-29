"Где же еще создавать красоту?" О новой "Ленигрушке" — фабрике новогоднего настроения

О "Ленигрушке" в свое время знали или слышали многие, кто родился в СССР. Дед Мороз из ваты, новогодние украшения, куклы и деревянные игрушки, изготовленные на ленинградской фабрике, до сих пор хранятся во многих домах. Спустя 30 лет после ее закрытия предприниматель Олег Гукасов решил возобновить в Петербурге производство елочных игрушек из стекла "по классической технологии" и создал новую "Ленигрушку". Мы решили заглянуть в цеха и мастерские только-только открывшейся фабрики

В здании бывшего императорского оружейного завода "Арсенал" — предпраздничная суета. Сквозь витрину издалека видны огни гирлянд на елке, мужчины и женщины в новогодних колпаках то и дело пробегают в разные стороны с бесчисленными коробками. У входа встречает огромный, похожий на старинный шкаф с рядами бережно расставленных елочных игрушек. Заснеженный Исаакиевский собор, дети на санках, зимние пейзажи и, конечно, тигр — символ наступающего года — это лишь немногие из сюжетов, которые воспроизвели вручную художники фабрики. Мечта человека — Петербург вдохновляет тем, что он создан мечтой человека. То, что здесь сейчас происходит, — тоже, по большому счету, о мечте человека. Мы мечтаем, чтобы у нас была именно фабрика для города, такой островок новогодней сказки, — говорит генеральный директор фабрики Олег Гукасов. Гукасов занимается новогодними игрушками уже больше 15 лет и за это время основал производства в разных городах страны. Идея о фабрике стеклянных елочных украшений в городе на Неве появилась несколько лет назад. — Мне захотелось "уйти в качество", и даже мыслей не было, где еще открывать, — отмечает директор. — Петербург — самый красивый город не только в России, но и на Земле. Где же еще создавать красоту? К тому же именно здесь с указа Петра Первого началась история празднования Нового года у нас. Именно здесь это должно иметь мощное ядро — и научной мысли, и художественных связей, — считает он. История производства елочных игрушек в городе началась в конце 20-х годов прошлого века, когда была основана "Артель им. товарища Рубена". Позднее она была переименована в "Культигрушку", а название "Ленигрушка" появилось перед началом войны, в 1940 году. Это была фабрика, где создавали и куклы, и деревянный конструктор, ватные игрушки и среди прочего елочные украшения. "Мы взяли очень высокую планку. Мы хотим возродить эту традицию", — отмечает гендиректор. Образцы изделий старой "Ленигрушки" стали частью экспозиции новой фабрики. Она размещается сразу за красными бархатными, почти театральными кулисами (собрание можно увидеть на экскурсии, которую проводят для всех желающих). Большинство экспонатов для нее предоставили петербургские коллекционеры. "У нас есть и своя коллекция, но каких-то вещей нет. Здесь много продукции именно той фабрики", — говорит Гукасов, показывая на фигуры Дедов Морозов, Снегурочек, стеклянные игрушки в форме медальонов и шаров.

При запуске новой "Ленигрушки" были планы воссоздать коллекцию украшений, которыми наряжали елки при императорском дворе. "В Царском Селе мне показывали то, что осталось от императорской коллекции елочных игрушек. Там, конечно, нет стекла (тогда не было такой технологии в России). Не сохранилось ни одного документа, никаких фотографий, и даже описания нет", — пояснил директор "Ленигрушки". Поэтому от этой идеи пришлось отказаться. Вместе с тем на новой фабрике не собираются копировать старые украшения, отмечает Гукасов. "Нет. Принципиально. Считаю, что это моветон. Была старая игрушка и была — нет смысла делать реплики. Я понимаю — взять ватную игрушку и сделать стеклянный аналог, написать на шаре реплику какой-нибудь картины в одном экземпляре масляной краской — это не массовый продукт. У нас точно достаточно своей фантазии".

Что касается истории стеклянных елочных игрушек в целом, считается, что она началась в XIX веке в Германии. "По легенде, в городке Лауша (в Тюрингии — прим. ТАСС) был неурожай яблок, а елки тогда украшали завернутыми в фольгу яблоками, фруктами, конфетами, разными сладостями. Там была местная стеклодувная долина, и стеклодувы выдули для детей шарики для украшения рождественского дерева. Так появились первые елочные игрушки из стекла — шары. Потом уже начали появляться другие формы", — рассказал Гукасов. К выставочному залу примыкают мастерские, где, собственно, и создаются украшения. "Все начинается с бюро, где игрушку придумывают. Здесь работает главный художник, здесь — главный конструктор", — показывает гендиректор. Сначала эскиз игрушки создается на бумаге. Затем при помощи 3D-принтера делают трехмерную модель, адаптируют ее, после чего изготавливают металлическую форму. "Вот, например, форма тигрицы с зонтом. Или космонавт", — продолжает Гукасов. Проектирование будущей игрушки — довольно непростой и длительный процесс, который может занять до полугода. "Тот человек, который придумывает елочную игрушку, должен заранее понимать, что нарисованное им на бумаге в конечном итоге выдуется. Вторая важная особенность — форма должна очень хорошо открываться, чтобы при этом не поломалась игрушка", — поясняет он.

"Далее форму стеклодувы выдувают из стеклотрубки на горелке, — описывает процесс создания украшения Гукасов. — После того как игрушка выдута, она прозрачная, как лампочка. Затем шарик серебрят изнутри, он окунается в лак и становится цветным, еще должна быть обрезка. И мы попадаем в художественный цех". В просторной мастерской работают несколько художниц. Повсюду расставлены сотни образцов. "Художники вывешивают тираж на сетки (специальные рамы с рядами крючков — прим. ТАСС) и вручную расписывают каждый шар", — поясняет Гукасов. "Есть и дополнительные приспособления, которые нам помогают. Например, робот, который рисует на сфере. Нам все говорят, что он единственный в России. Он небольшой, капризный. Мы можем нарисовать любой узор и после этого раскрашивать его руками. Это идеально для прорисовки архитектурных вещей", — добавляет руководитель.

Среди самых популярных игрушек — шары с тиграми — символом Нового года, ретросерия с зимними сюжетами в стиле старинных открыток и "Девочка с муфтой (Анна)", стеклянный прототип старинной игрушки. "Нам показали елочную игрушку XIX века из папье-маше, и мы сделали ее из стекла. Очень удачная получилась история", — отмечает гендиректор. На столе в "бюро идей" и формы для будущих игрушек. "Видите ту рыжую штуку? — показывает гендир на золотисто-оранжевый шар в старинном стиле с рамкой для фотографии или картинки. — Это тоже на следующий год заготовлено. Идея взялась почти из воздуха. Нам позвонили и спросили — у вас есть шар с рамкой? Я сказал: "Нет, но будет". Я тогда не сохранил телефон, но мысль осталась. Это было четыре года назад. Жаль, уже не найти, кто это был". "Основная наша цель — делать формовую елочную игрушку, индивидуальную, и делать ее с упором на наши традиции. Это наиболее сложный продукт", — говорит гендиректор. Со временем он планирует обратиться к именитым художникам, чтобы они создавали прототипы, которые смогут повторить на фабрике. "Стеклодувов еще обучать будем. Как только закончится пандемия, будем отправлять их в Польшу на обучение, потому что Польша сейчас является лидером по стеклянным елочным игрушкам с точки зрения дизайна и качества", — отмечает он.

Штат сотрудников — в основном инженеров и художников — планируется со временем довести до 40−50 человек. "Сейчас меньше. У нас получается, что один стеклодув выдувает столько продукции, сколько может разрисовать десять художников. У нас сейчас три стеклодува, значит, будет 30 художников. Их еще надо подбирать", — сказал Гукасов. Будет праздник Помимо елочных украшений на "Ленигрушке" планируют создавать и другие праздничные атрибуты. "Будем привлекать городских ремесленников. Мы являемся членами палаты ремесел Санкт-Петербурга. Пока у нас камерная площадка, но, даст бог, через три-четыре года начнем производить еще и другую игрушку. По примеру дрезденского картонажа будем делать картонную елочную игрушку", — рассказывает Гукасов. Фабрика уже сотрудничает с некоторыми мастерами. "Есть ребята, которые делают классные подсвечники. Есть мастер, который делает замечательные аутентичные ватные игрушки. Мы на круглый год даем ей финансирование. В России старые ватные игрушки — это сейчас трендовая вещь", — отметил он. "Когда мы размышляли, какой должна быть "Ленигрушка", мы подумали о том, что это должно стать фабрикой всего города", — продолжает гендиректор. Гукасов хочет добиться того, чтобы любой желающий мог прийти на фабрику со своим эскизом, обсудить его со специалистами и стать автором дизайна игрушки. "Мы заключим с вами договор, по которому вы — автор, и если мы ее возьмем в производство, мы ее за свой счет производим, мы имеем на нее имущественные права как на изделие, мы ее продаем, но мы вам отчисляем авторские проценты", — пояснил он. Несколько месяцев назад "Ленигрушка" заключила рамочный договор с Академией Штиглица, одним из старейших вузов страны, где готовят специалистов в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна. "Мы будем заказывать НИОКР, мы будем получать у них те наработки, которые у них копились десятилетиями, — в частности, по работе с разными материалами. Будем предоставлять студентам места для стажировки, для практики, и я думаю, эта работа будет очень полезна и им, и нам, — рассказал гендиректор. — В этом смысле Петербург сам по себе позволяет хорошо развиваться".