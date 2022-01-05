"Многие думают, что мы постоянно молимся". Кто печет монастырские рождественские пряники

На берегу Волгоградского водохранилища, возле маленького провинциального городка Дубовка вдали от цивилизации стоит обдуваемый степными ветрами Свято-Вознесенский женский монастырь, основанный в 1865 году. Место, не популярное у туристов и паломников, монахини тут живут обособленно, но иногда разрешают мирянам одним глазком заглянуть в обитель. Вот и я отправилась за 50 км от Волгограда познакомиться с жизнью женщин, отказавшихся от удовольствий и благ ради тихой и спокойной жизни

Знакомство Пока ехала, рефлексировала: "Ждут ли меня там, навязалась на свою голову…", "Да нет, вроде согласились, вежливо все обсудили", "Столько всего хочется спросить, все ли вопросы можно задавать, вдруг обижу чем-то?". Наконец подъехали. Ветрище, туман, вокруг ни души. Тишина. Встречать меня выходит мать Тамара. Молодая, тонкая, красивая, улыбается, приветствует — сразу успокаиваюсь. Вокруг чистенько — храм, административные здания, столовая, монастырская усыпальница. Все сестры за делами: в церковной лавке, мастерских, столовой, храме. "Мы еще не совсем отошли после вспышки инфекции, нас она сильно подкосила, но потихоньку жизнь налаживается" — так моя сопровождающая объясняет, почему мне было сложно договориться о моем визите и так и не удалось застать настоятельницу монастыря — игумению Анну, которая сейчас в отъезде. "Осенью большая часть монахинь и послушниц (готовящихся принять монашество — прим. ТАСС) болели. Двум пожилым монахиням, к несчастью, не удалось справиться с болезнью. Теперь в монастыре осталось лишь 26 женщин, а послушаний не убавилось", — продолжает моя собеседница. Послушаний? Честно сказать, раньше монастырь мне представлялся как место, где живут размеренной жизнью, а постоялицы лишь молятся день и ночь напролет. На самом деле это далеко не так, у каждой монахини или послушницы много вполне бытовых обязанностей, тут их так и называют — послушания. В Свято-Вознесенском женском монастыре пекут хлеб на продажу, реставрируют и пишут иконы, шьют одежду, собирают травы. Здесь есть свой коровник, виноградник и огород. Рук катастрофически не хватает, на помощь нередко приходится привлекать наемных работниц.

Описание Мать Тамара © Дмитрий Рогулин/ТАСС

В монастырском буфете меня встретили травяным чаем и выпечкой. Угощали коврижкой — мягким пряником с шоколадной прослойкой. Монахиня Тамара загадочно улыбается, глядя на то, как я ем: "Ну что, вкусно?" "Очень, спасибо", — отвечаю я. Сама думаю: "Съела бы еще, проголодалась с дороги, но как-то странно улыбаются…" Позже все открылось — коврижка оказалась постной. "Сейчас идет Великий Рождественский пост. Видите, вкусно можно готовить и без масла и яиц", — говорит мать Тамара. Подготовка к празднику Но пост постом, а о подготовке к одному из главных праздников православной церкви — Рождеству Христову — монахини, конечно же, не забывают. Уже больше пяти лет они пекут рождественские пряники, которые очень нравятся прихожанам, — старинные рецепты XVII и XVIII веков дорабатывали долгие годы, чтобы сегодня угощать своих гостей вкусным лакомством. В 2021-м пандемия внесла свои коррективы и в монастырскую жизнь — угощения согласились испечь лишь для нас в порядке исключения. Причина одна: "Некому работать. Нам бы справиться с хлебом и пирожками".

Описание Мать Тамара и мать Феофания © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Пряники, кстати, ради которых мы, собственно, и приехали в дубовский монастырь, тоже можно делать постными. Но монахини говорят, что тогда они не получатся такими рассыпчатыми и вкусными. Чтобы подробнее узнать об их приготовлении, отправляемся на кухню: вдруг все-таки раскроют секрет и поделятся рецептом? Пряничный секрет Главная по рождественским угощениям в Свято-Вознесенском монастыре — мать Феофания. Именно она придумывает дизайн лакомств, идеи для росписи, а также рассчитывает необходимое количество пряников. Говорит, популярнее всего небольшие наборы в подарочных коробках — зайчики, перчатки, варежки, сапожки. Раскрывать рецепт рождественской выпечки она наотрез отказалась, зато рассказала, как он создавался методом проб и ошибок. "Изначально в XVII−XVIII веках были вот такие козули (изготовленные из теста запеченные фигурки животных — прим. ТАСС), которые вообще были "здравствуй, дерево" — сам вкус был очень хороший, но пряники были жесткие. Их вешали на елку, и еще год они хранились до следующего года. Экспериментами, ошибками мы добились того, чтобы пряник стал мягким, но вкус сохранился. Экспериментировали несколько лет вплоть до 2015 года. Добавляли свое, пробовали, слушали советы прихожан, своих бабушек. За основу в итоге взяли рецепт, который прислала мне моя знакомая из Норвегии. В 2015-м пустили их в производство, начали раздавать, продавать", — поделилась монахиня. Добавила, что в выпечку обязательно кладут пряности — корицу, имбирь, мускатный орех.

Обычно пряники на Рождество в дубовском монастыре начинают выпекать еще в ноябре. Вручную монахини расписывают по тысяче лакомств — большая и кропотливая работа. Чтобы пряники оставались мягкими и дольше хранились, их фасуют в ламинированные коробки. "У меня есть пряники, которым уже по три-четыре года, я их разламываю, а они мягкие, как песочное печенье", — рассказывает мать Феофания. Монахини рассказали, что на угощениях нельзя изображать святых, иконы, лики, нимбы. "Просто представьте, как вы это будете есть?" — говорит монахиня. "А "храм" съесть можно?" "Можно, но в основном люди сохраняют их на память", — отвечает мать Феофания. Монастырские пряники многие прихожане действительно берут именно в подарок на память, ведь в каждый из них вложена душа, на роспись самых сложных уходит по два-четыре часа. Монахини вспоминают, как делали на заказ гигантские угощения диаметром в полметра, на них изобразили вид монастыря сверху. "Роспись пряников — самая интересная работа для паломников, которые приезжают в наш монастырь. Люди стремятся приехать к нам к Рождеству именно из-за этого. С детишками приезжают. В следующем году традицию продолжим. Приезжайте к нам помочь!" — снова улыбается мать Феофания. И тут я представляю себя во время готовки: выпечка, роспись — не сделать неверный мазок, не нарушить рецептуру, такой нервный труд. Как удается сохранять самообладание и спокойствие в монастырских стенах, не ссориться из-за бытовых вопросов? А вот и секрет "Душевное спокойствие сестрам помогает сохранить молитва на любом послушании. Она укрепляет, утешает и умиряет все чувства, поэтому нет внутри суеты", — делится мать Тамара. "Бывает, что сестры ссорятся, но мы всегда стараемся просить прощение друг у друга. Многие ошибочно думают, что мы постоянно молимся. Нет, не всегда есть именно словесная молитва, но ты понимаешь, что ты перед Богом. Это осознание помогает. Молитва внутри", — добавила мать Феофания.

Описание Свято-Вознесенский женский монастырь © Дмитрий Рогулин/ТАСС