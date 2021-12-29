"Белое море звонит". Как филологи на Севере редкие слова собирали

В деревне Варзуга Мурманской области грязь не любят настолько, что у многих ее видов есть свое название, а одним из главных праздников года считается Чистый четверг. Филологическая экспедиция Уральского федерального университета никогда раньше не работала в Мурманской области. Впервые Терский берег Белого моря филологи посетили этим летом

— Это сложная территория. Хорошо, что мы приехали летом, потому что если бы зимой нас не пустили в дома, пришлось бы совсем туго, — говорит участница экспедиции Олеся Сурикова. Люди здесь, отмечают филологи, довольно закрытые, связано это в том числе и с большим количеством туристов, и с пандемией коронавируса. Попасть к ним в дом сложно, если тебя не пригласили или не представили местные. — Когда ты живешь на территории с другими этносами, у тебя обострена оппозиция "свой-чужой", — объясняет другая участница экспедиции Валерия Кучко. — Возможно, именно поэтому фиксируется большой пласт групповых названий. На исследуемом Терском берегу появлению коллективных прозвищ способствовало то, что деревни находятся очень далеко друг от друга. Когда мы в центральной части России работаем — деревни находятся на расстоянии полутора километров. А здесь большие пространства пустого берега, отграниченность территории очень способствует номинации. Фараоны и фараонки "Пласт групповых названий" — это значит, что практически всем своим соседям варзужане дают прозвища. Очень много имен образовано от названий птиц — например, жителей Чаваньги и одного из берегов Варзуги называют "куликами", а деревни Чапома — "воронами". Есть еще "чирки" и "чайки". Некоторые из зафиксированных прозвищ здесь объясняют по-разному. Например, жителей села Тетрино называют "тетринскими собаками" — то ли потому, что говор у них был лающий, то ли "ругаться любили", а может, и вовсе потому, что с их берега только собак и было слышно. Жителей деревни Кузрека прозвали "англичанами" из-за туманов в их местах, а в деревне Оленица живут "американцы" — потому что у них моста не было через реку, далеко жили, вот и Америка. "Японцами" здесь называют жителей Кандалакшского берега Белого моря, потому что до тех вообще как до Японии — плыть и плыть.

Самих жителей Варзуги здесь называют "фараонами". Этим прозвищем они очень гордятся. Местные объясняют происхождение слова тем, что фараоны — люди зажиточные, а варзужане действительно жили лучше многих. — Слово "фараон", кстати, не так чуждо народным говорам Русского Севера, как может показаться изначально. Так, известно название мифологических существ — фараоны и фараонки — это полулюди-полурыбы, которые живут в реках и озерах, и, вероятно, это те самые египетские фараоны, проникшие в народную речь через посредство апокрифов и библейских текстов, — поясняет Валерия Кучко. Чистотки Очень большой пласт языка на этой территории связан с водой. Люди здесь живут в очень суровых условиях: пресную воду необходимо экономить, и относиться к ней нужно бережно. Поэтому в этих местах целый культ сохранения чистоты рек и родников, ручьев. — Реки сохраняют еще и для того, чтобы в них нерестилась семга. Считается, что эта рыба любит чистую воду, — отмечает Олеся Сурикова. — В реках Кольского полуострова до сих пор водится жемчужница, которая паразитирует на жабрах у семги, прежде чем открепиться и создать жемчужинку. Для того чтобы это все росло и существовало, нужна кристально чистая проточная вода. Поэтому местные очень сконцентрированы на чистоте рек: в реках нельзя купаться, заходить в обуви.

Описание Берег реки Варзуга © Личный архив Олеси Суриковой

В связи с этим в языке формируется огромный блок слов, связанных с гигиеной. Бывает, отмечают филологи, что жизненная ценность транслируется в языке через антиценность. В данном случае в языке заложено "замечание любой грязи". Названий нечистоты существует огромное количество, кроме того, фиксируется целая сетка названий испорченной пищи: например, рыба загливила, огурцы загусели или забусели. Необычно, что "грязь" на испорченной пище различается в зависимости от того, влажная она, склизкая, похожа на сухую плесень и так далее. Грязь на поверхности воды называют лайвой, а слизь на дне реки — гливом, жидкая грязь на дороге — липша.

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— В этом варзужане не похожи на население материковой России, потому что даже в языке отражаются принятые ими высокие санитарные нормы. Такую чистоту, как в их домах, редко встретишь в других регионах. Здесь все выскоблено, как на корабле. И они всячески подчеркивают свое стремление к чистоте, понимают, что это их отличает от всех остальных, — рассказывает Олеся Сурикова. — Местные часто повторяют: "мы — чистотки". Бани здесь есть в каждой семье, тогда как мы знаем, что в некоторых регионах Центральной России и Русского Севера люди раньше мылись в печах и бань совсем не имели. Пол в домах обязательно моют "на три воды". Разводы на стекле — сувои — являются признаком неопрятности, их необходимо зачищать газеткой. Самым важным днем в году для них становится Чистый четверг перед Пасхой. Его называют Великое избомытие — в этот день хозяева не моют дома сами, а нанимают избомытниц, которым платят за работу и накрывают для них стол.

Описание Повойник © Личный архив Олеси Суриковой

До конца ХХ века на этой территории сохранялся традиционный костюм, что тоже является редкостью, отмечают филологи. Девушки должны были носить повойники, поверх которых надевался платок. Головной убор нужно было носить очень аккуратно, и если из-под него выбивались волоски, их нужно было заправлять вязальной спицей. Повойник также помогал дольше сохранять волосы чистыми. Два раза ноги бить — Мы заметили сильное желание отгородиться — это и историческая вещь, и современная, связанная с туризмом. Они все чужое воспринимают настороженно, им нужно обособиться, чтобы это чужое к тебе не вторгалось, — рассказывает Олеся Сурикова. — Обособленность здесь проявляется в общении не только с приезжими, но и друг с другом. Даже приглашать на праздники родных здесь нужно по-особенному, — отмечает Валерия Кучко. — Необходимо принести устное приглашение и обязательно прийти к человеку. При этом с первой просьбы приглашаемый не пойдет, потому что он гордый. Он придет только после второй просьбы. А если второй раз не позовешь, то обидится, что ты "два раза ног не била, приглашая". Филологи подружились с местным жителем поселка городского типа Умба, уроженцем села Чапома Вадимом Сурядовым, к которому и ходили почти каждый день. Звонил он им сам, очень ждал, а вместо приветствия говорил: "Белое море звонит, когда придете?"

Описание Село Умба © ТАСС