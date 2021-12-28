Ирония судьбы в космограде, или Кто живет в настоящем доме №25 на 3-й улице Строителей

В первый же день показа около 100 млн зрителей узнали о курьезном и в то же время судьбоносном путешествии хирурга Евгения Лукашина из Москвы в Ленинград. По сценарию эти города объединил вымышленный адрес — 3-я улица Строителей, дом №25, квартира 12. Спустя 40 лет легендарный адрес стал реальным — в космограде Циолковский в Амурской области. Корреспондент ТАСС узнал, кто там живет и что общего у жильцов с героями культовой киноленты.

Первый дом — №25

Режиссер Эльдар Рязанов придумал для своего фильма адрес, которого к моменту съемок в Советском Союзе не было. Пройтись по 3-й улице Строителей можно было только в Москве задолго до съемок "Иронии судьбы…" — с 1958 по 1963 год. Позже ее переименовали в честь сестры Ленина Марии Ульяновой. Так она называется до сих пор.

В Ленинграде улицы с таким названием не было никогда. Из киношного интерьера реальны только дома, в которых по сюжету жили главные герои — Женя Лукашин и Надя Шевелева. Они находятся в Москве на проспекте Вернадского.

В ноябре 2015 года Дмитрий Рогозин, возглавляющий Роскосмос, решил назвать в честь режиссера Рязанова одну из улиц строящегося рядом с космодромом Восточный города Циолковский 3-й улицей Строителей. Причем ни 1-й, ни 2-й улицы Строителей в городе нет. Более того, вопреки правилам нумерации первому возведенному здесь дому сразу присвоили номер 25.

Один адрес на три города

Шестиэтажка со знаменитым адресом находится в построенном для сотрудников космодрома Восточный микрорайоне Звездный. Как и в знаменитом фильме, это спальный район в отдалении от центра города. 12-я квартира — на третьем этаже в первом подъезде.

Жилье в Звездном служебное, поэтому хозяева часто сменяются. Зимой прошлого года здесь поселился молодой сотрудник космодрома Константин Островский.