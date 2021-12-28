Ирония судьбы в космограде, или Кто живет в настоящем доме №25 на 3-й улице Строителей

В первый же день показа около 100 млн зрителей узнали о курьезном и в то же время судьбоносном путешествии хирурга Евгения Лукашина из Москвы в Ленинград. По сценарию эти города объединил вымышленный адрес — 3-я улица Строителей, дом №25, квартира 12. Спустя 40 лет легендарный адрес стал реальным — в космограде Циолковский в Амурской области. Корреспондент ТАСС узнал, кто там живет и что общего у жильцов с героями культовой киноленты.
Первый дом — №25
Режиссер Эльдар Рязанов придумал для своего фильма адрес, которого к моменту съемок в Советском Союзе не было. Пройтись по 3-й улице Строителей можно было только в Москве задолго до съемок "Иронии судьбы…" — с 1958 по 1963 год. Позже ее переименовали в честь сестры Ленина Марии Ульяновой. Так она называется до сих пор.
В Ленинграде улицы с таким названием не было никогда. Из киношного интерьера реальны только дома, в которых по сюжету жили главные герои — Женя Лукашин и Надя Шевелева. Они находятся в Москве на проспекте Вернадского.
В ноябре 2015 года Дмитрий Рогозин, возглавляющий Роскосмос, решил назвать в честь режиссера Рязанова одну из улиц строящегося рядом с космодромом Восточный города Циолковский 3-й улицей Строителей. Причем ни 1-й, ни 2-й улицы Строителей в городе нет. Более того, вопреки правилам нумерации первому возведенному здесь дому сразу присвоили номер 25.
Один адрес на три города
Шестиэтажка со знаменитым адресом находится в построенном для сотрудников космодрома Восточный микрорайоне Звездный. Как и в знаменитом фильме, это спальный район в отдалении от центра города. 12-я квартира — на третьем этаже в первом подъезде.
Жилье в Звездном служебное, поэтому хозяева часто сменяются. Зимой прошлого года здесь поселился молодой сотрудник космодрома Константин Островский.
Уроженец Амурской области Константин, окончив кадетский корпус в Благовещенске, уехал на учебу в Санкт-Петербург. После выпускника Балтийского государственного технического университета "Военмех" позвали работать инженером на Восточный, где он участвует в заправке топливом разгонного блока, который выводит космические аппараты на орбиту. Здесь же, в дирекции космодрома, работает и его мама.
Когда вернулся в Приамурье, то удивился. На месте леса, где ребенком он собирал голубику, появился микрорайон.
"Можно сказать, что мне повезло: специалистам жилье предоставляют в порядке очереди, которой в этот жилой фонд к моему приезду в Циолковский практически не было, и мне относительно быстро выделили квартиру в этом доме. Знаю, что до меня здесь жила женщина с сыном, но они переехали выше в точно такую же квартиру", — рассказывает Островский.
"В точно такую же" — это очень точное описание, поскольку все квартиры в этом и еще в трех соседних домах сделаны по одному типовому проекту. Жители въезжают в уже меблированные квартиры, интерьеры в которых тоже идентичны: в подъезде видишь одинаковые железные двери, за ними — одинаковые кухонные гарнитуры, шифоньеры, посуда. Все как тогда, в Советском Союзе, как в "Иронии судьбы". Вот и холостяк Островский смеется: "Я бы, конечно, не отказался, если б кто-то перепутал адрес".
Новый год по адресу
27-летний инженер к Новому году относится сдержанно. Праздничных традиций у него пока нет. Да и единственная елка, которую он нарядил в этом году, — это мохнатая четырехметровая сосна во дворе дома. По иронии судьбы культовый советский фильм Константин после заселения в квартиру с киношным адресом смотрел лишь раз — включил его во время беседы с корреспондентом ТАСС.
"Полностью фильм не смотрел, но то, что его включали каждый год в нашем доме, — это точно! Фразы, ставшие крылатыми, может быть, не вспомню, но в прошлом году 31 декабря мы с друзьями ходили в баню!" — говорит Константин.
Новогодний стол героя весьма стандартный, говорит: "Никакой заливной рыбы". Квартиру Константин не украшает, а сам праздник собирается встречать с друзьями в Благовещенске.
Константин Островский прагматичен, и ситуацию, допущенную в фильме, когда не того пассажира посадили в самолет, исключает. Спасает хотя бы то, что Циолковский — закрытый городок, и пройти через контрольно-пропускной пункт, не имея соответствующего документа, здесь невозможно. Да и своего аэропорта здесь нет, а ближайший находится в Благовещенске, в 200 км от наукограда.
Случаи, когда жители домов-близнецов терялись в новостройках, были, но, не подобрав нужный код от домофона, они понимали, что ошиблись.
Екатерина Киселева