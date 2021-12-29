Главой городского округа Саранск избран Игорь Асабин

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Депутаты седьмого созыва Совета депутатов Саранска избрали в среду главой городского округа Саранск Игоря Асабина, сообщается в группе в соцсети "ВКонтакте" администрации Саранска по итогам прошедшей сессии Совета депутатов городского округа.

"Сегодня на шестой сессии седьмого созыва Совета депутатов из пяти претендентов, утвержденных конкурсной комиссией, главой городского округа Саранск избран Игорь Юрьевич Асабин", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Асабин родился в 1968 году в городе Уральске Казахской ССР. В 1995 году в Саранске окончил Московский университет потребительской кооперации, в 2004 году - Поволжскую академию государственной службы им. П. А. Столыпина. С 2002 по 2006 год являлся аспирантом научно-исследовательского института гуманитарных наук при правительстве Республики Мордовия, имеет ученую степень кандидата исторических наук. В мае 2021 года Асабин окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации в Высшей школе государственного управления по программе EMPM - Мастер государственного управления для руководителей.

Асабин с августа 1992 года по октябрь 2004 года занимал руководящие должности в коммерческих структурах. С апреля 2005 года по март 2013 года работал в ЗАО "Торговый Дом АМО ЗИЛ": сначала начальником отдела по работе с федеральными ведомствами, затем - директором по работе с федеральными ведомствами и региональными структурами. С марта 2013 года по февраль 2021 года Игорь Асабин занимал должность заместителя генерального директора - руководителя аппарата в Государственной транспортной лизинговой компании, участвовал в реализации национальных проектов РФ.

Ранее для участия в конкурсе в комиссию подали документы пять претендентов, все они были признаны кандидатами на должность главы городского округа Саранск. Однако конкурс не состоялся, так как четверо из пяти сняли свои кандидатуры.

24 сентября Совет депутатов Саранска принял отставку главы города Петра Тултаева, который занимал этот пост с 2016 года. Исполнение обязанностей было возложено на первого заместителя главы города Илью Соколова. Тултаев подал в отставку в связи с избранием его депутатом Государственного собрания Мордовии. 29 сентября депутаты Государственного собрания Мордовии седьмого созыва избрали Тултаева своим представителем в Совете Федерации.