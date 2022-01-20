"Сначала подумала: какое-то фу". Как работает необычное театральное пространство в Майкопе

Этот театр в самом центре Майкопа не начинается с вешалки. Здесь нет гардеробщиц, парадных лестниц, потолков с лепниной. "Театр у трех дорог" — камерный. Перед дверью — коллаж из черно-белых фотографий — сцен из спектаклей, фонарь и табличка — ООО "Санкт-Петербургская антреприза". Войдя, сразу окунаешься в уют небольших комнат. Атмосфера творчества и позитива за короткий срок привлекла сюда несколько сотен юных майкопчан, в том числе и особенных, к которым здесь относятся как к самым обычным

Бросить все и уехать в Майкоп Осенью 2018 года режиссера из Санкт-Петербурга Сергея Переверткина и педагога Алену Денисову друзья пригласили в республиканский центр Адыгеи для создания театра и школы актерского мастерства — первого независимого и современного учреждения культуры в городе. Как говорят они сами, на раздумья ушло не меньше месяца, ведь Майкоп и Петербург — такие разные буквально во всем. В итоге рискнули. Перефразируя анекдоты Даниила Хармса о Тургеневе ("…и уехал в Баден-Баден"), решили бросить все и уехать в Майкоп, благодаря чему три года назад 8 ноября появился "Театр у трех дорог". "Сначала мы открыли восьмимесячные курсы актерского мастерства, — говорит Сергей. — Пришло много интересных людей — психологи, менеджеры, бизнесмены — все, кто захотел избавиться от комплексов, зажимов, открыть для себя что-то новое. Уже через год обучения сыграли в первой сложной и очень эмоциональной постановке "В ожидании спектакля" для взрослой аудитории, которая имела успех". Сейчас многие из учеников — актеры антрепризы. Создано уже более 15 спектаклей, все непростые, во всех есть над чем мыслить и кому сопереживать. Например, "Комариные мощи" — о жизни русской эмиграции во Франции, по стихам и прозе Саши Черного , "Нити Гесслер" — о Сталинграде в годы Великой Отечественной войны, "Другой человек" — о людях, одиночестве и о любви по пьесе Петра Гладилина в постановке заслуженного артиста РФ режиссера Саида Багова. "Сейчас я уже со счету сбился, сколько групп у нас прошли обучение. Те, кто полюбил театр и у кого есть возможность, свободное время, вошли в труппу и участвуют в постановках. Многие постоянно приходят на наши спектакли, мы организовали Клуб любителей театра. Периодически проводим концерты, капустники, где артисты выступают и показывают себя в разных амплуа. Такие веселые домашние посиделки", — говорит Переверткин. Особое место в репертуаре камерного театра, рассказывает Алена Денисова, заняли спектакли для детей. Например, трогательный и нежный "Солнышко и снежные человечки" по мотивам румынской сказки — это история о доброте, дружбе и силе самопожертвования. Веселый — "Как дядя Миша от поезда отстал", который вызывает интерес "у детей от четырех до ста лет". Для такой же многогранной аудитории и "Тесла против Эдисона" — стильный и напряженный детектив с хорошим концом, где отражается противостояние двух великих умов в войне токов. В 2019 году, воодушевленные успехом "Театра у трех дорог", они основали еще и Школу актерского и ораторского мастерства для подростков, затем — Детский театр, в котором на базе актерской школы стали играть дети. Иди и смотри 11-летнюю Нику в школу привела мама. Вернее, она настояла, чтобы дочь занялась делом вместо того, чтобы "болтаться с друзьями и висеть часами в телефоне". "Сначала я, конечно, все восприняла в штыки. Подумала: какое-то фу. Но постепенно так увлеклась, что теперь меня мама не может отсюда вытащить", — смеется девочка. Матвей, ровесник Ники, самостоятельно принял решение попробовать что-то для себя новое. "Это так прикольно — проживать другую жизнь", — считает мальчик. Раньше у него были проблемы — стеснялся, боялся отвечать на уроках, выходить в школе к доске. Актерское мастерство — реальный шанс побороть все страхи, считает подросток. Педагог детской и юношеской студии актерского мастерства, режиссер Дарья Купина подтверждает — дети приходят в студию с разными целями. Кто-то очень стеснителен, а кому-то, напротив, нужно, чтобы их слушали, и с такими ребятами важно больше говорить. Приоритет — чтобы дети перестали бояться, стали самими собой, увлеклись творчеством и желанием познавать мир.

Описание Дарья Купина с учениками во время занятия © Оксана Гамзаева/ТАСС

"В нашей студии мы ставим две цели: раскрепостить ребенка, открыть его природную энергию, научить работать в коллективе, не бояться публики, почувствовать уверенность в себе и своих силах. Освободить тело от зажимов, а голос — от блоков, привить интерес к театру, играть в спектаклях на сцене. Мы все так быстро перестаем быть детьми, и я пытаюсь продлить с ними эти мгновенья. Показать, насколько много прекрасного мы можем создавать сами, просто перестав бояться. В спектаклях мы стараемся проделать настоящую актерскую работу, поэтому постановка, как и у взрослых артистов, — это довольно длительный процесс. Как результат — мы получаем действительно хорошие спектакли, которые смотрят зрители", — говорит Дарья. В постановках "Театра у трех дорог" с участием подростков поднимаются серьезные темы — о смысле жизни, Боге, предназначении человека. В спектакле "У ковчега в восемь" по пьесе немецкого драматурга Ульриха Хуба перед тремя пингвинами, живущими на льдине в холодной Антарктике и постоянно ссорящимися друг с другом, встает вопрос: как всем проникнуть на ковчег, чтобы спастись от потопа, имея всего два билета? И выход найден — пингвины, чтобы не оставлять своего друга, проносят его в чемодане контрабандой. Перед тем как сыграть в спектакле по Киру Булычеву "Алло, Нина?..", 13-летняя Даша посмотрела фильм "Иди и смотри", который считается одним из самых правдивых, реалистичных и жестоких фильмов о Великой Отечественной войне. Его получается смотреть, пожалуй, только один раз. После этого у девочки произошла переоценка ценностей. "Современные дети не могут понять, что такое голод. У любого ребенка, даже из малоимущей семьи, сегодня есть все необходимое. После спектакля Даша расплакалась на поклонах перед зрителем — "Нину очень жалко". Иногда нас спрашивают, что мы делаем с подростками, почему они меняются? Мы просто учим их думать, а они начинают сострадать, вот и все секреты", — рассуждает Сергей Переверткин. О майя и бутафорах В театре считают, что главное — социальная ответственность, запрос на которую, говорит Переверткин, есть и в современном обществе. С первых месяцев работы на спектакли бесплатно стали приглашать малоимущих и пенсионеров, организовывать конкурсы для воспитанников детских садов, подростков. В эту же работу вливалось создание театрального проекта для обучения детей из многодетных и малообеспеченных семей, считает Алена Денисова. Осенью этого года театр выиграл республиканский конкурс на этот проект и получил грант, предоставленный Министерством труда Республики Адыгея и Фондом президентских грантов. С 1 ноября преподаватели и режиссеры работают с десятью детьми от восьми до 14 лет по авторской программе, обучая подростков не только актерскому мастерству, но и основам искусства бутафории и декорации. В ходе проекта ученики полностью сами подготовят спектакль — сделают костюмы, реквизит и декорации, ну и, конечно же, выступят в качестве артистов. Проект планируют завершить к 1 июня. Наклонившись над столом, дети пыхтят над изделиями из папье-маше, погрузившись в тему загадочной цивилизации майя. С ребятами работает Алла Калиниченко — "мастер на все руки", как ее называют в театре, бутафор и костюмер. В качестве темы итогового театрального проекта были выбраны древние индейцы Южной Америки, и уже на первом занятии дети начали грунтовать круг для создания календаря майя.

Описание Создание декорации к спектаклю о народе майя в "Театре у трех дорог" на занятии для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов © Пресс-служба "Театра у трех дорог"

"Это будет очень зрелищно! Цивилизация майя — загадочная и величественная. Майя были творцами точного календаря, создателями великих пирамид, и нам нужно окунуться в глубь веков. Мы планируем сделать много бутафорских изделий, и самая главная задача — вызвать интерес к изучению физики, этого удивительного предмета, к которому в школе порой очень скучно относятся. Думаю, что это уже удалось — уже сделали катушку Тесла. У нас маленький театр, мы все — многостаночники, все делаем своими руками", — рассказывает Алла. Возможно, кому-то из детей захочется связать свою жизнь с профессией костюмера-декоратора, которая так востребована в сфере театра и кино, а занятия в Школе театра будут основой их навыков, считает она. Сразу после трудов с папье-маше юных учеников школы берет в оборот Дарья Купина, которая в игровой форме преподает азы актерского мастерства. "Дарья Сергеевна для нас как мама, — успевает сообщить мне одна из учениц, Катя. — И даже больше, потому что есть вещи, про которые сложно говорить с родителями. Она вникает в наши проблемы, требовательна и в то же время ласкова". Вместе со всеми В апреле прошлого года здесь открылась уникальная для Адыгеи программа для детей с диагнозом "расстройство аутистического спектра". С десятью учениками с ограничениями по здоровью преподаватели 11 месяцев будут работать с помощью театральных приемов, в частности куклотерапии. Этот проект театр ведет вместе с инклюзивным центром "Вместе со всеми". Участниками инклюзивного проекта помимо детей с диагнозом "расстройство аутистического спектра" стали дети с легкой формой ДЦП, рассеянным склерозом, инвалиды третьей группы по слуху. Никого из детей в проекте не выделяют, считая, что абсолютно все дети — особенные. "Важно относиться к детям с ограниченными возможностями здоровья как ко всем остальным, это помогает им подтягиваться и раскрываться. Нельзя быть снисходительным. Они классные — как и все, и если ты в них веришь, вкладываешься и любишь, то они все раскрываются. Кто-то талантлив от Бога, кому-то приходится прилагать усилия, но вот это усердие — самое главное", — считает Дарья Купина. Педагог по актерскому и ораторскому мастерству Людмила Лазарева говорит, что с каждым годом детей-аутистов становится больше, и важно как можно раньше выявить проблему и начать работать с ребенком. Среди воспитанников школы есть и четырехлетки. Поначалу ребенок ведет себя букой, не хочет даже имя назвать, затем постепенно оттаивает, включается в игру, начинает задавать вопросы, проявляет позитивные эмоции, рассказывает педагог. "Я обожаю детей, для меня с ними работать — блаженство. Они все как мои, родные. Приходят, обнимаются, целуются, играем, в разных техниках работаем, развиваем речь, дикцию с помощью скороговорок, декламируем стихи. Все идет, на мой взгляд, отлично", — делится Людмила. В "Театре у трех дорог" наставники уверены, что их миссия в том, чтобы дать инструмент, которым их ученики воспользуются сами. Это как ключ от каморки папы Карло: ребенок сам найдет дорогу в прекрасный мир. "Они чрезвычайно умны, порой умнее и мудрее нас с вами. Они — будущее, которому мы помогаем сделать выбор. Поэтому у нас отношения на равных. Я уважаю и ценю их мнение, каждый раз говорю им, что они все индивидуальны, являются личностями. Все строится на любви и уважении. Надеюсь, это главный урок, который усвоит любой ребенок, пришедший в наш театр", — поддерживает коллегу Дарья Купина. Город волонтеров Путь независимого театра, особенно в пандемию, очень сложен. Множество авторских театров закрываются, трансформируются во что-то иное, не имея возможности собирать зал и продавать билеты. Успех майкопского камерного театра — в коллективе, который объединил самоотверженных, преданных делу людей, а также в необыкновенной атмосфере Майкопа. Майкоп, говорит Сергей Переверткин, — город, где очень много людей, готовых прийти на помощь, поддержать, в том числе и финансово. Именно это позволяет держаться на плаву и строить планы. А благодаря гранту получится достойно оформить сцену, все необходимое для этого уже заказали, а зрители совсем скоро пересядут с обычных стульев в комфортные кресла.

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