Кисловодск на новогодние праздники посетили вдвое больше туристов, чем в 2021 году

ПЯТИГОРСК, 12 января. /ТАСС/. Турпоток на новогодние праздники в Кисловодск Ставропольского края составил более 16 тыс. человек, что в 2 раза больше, чем в аналогичный период 2021 года. Об этом сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"В санаториях и здравницах Кисловодска с 1 по 9 января отдохнуло свыше 16 тыс. человек. За аналогичный период в 2021 году в курортном городе отдохнуло в два раза меньше туристов - 8 тыс. человек", - сказал Моисеев.

По его словам, Кисловодск - один из ведущих бальнеологических курортов России. "Основная специализация города - лечение и реабилитация сердечно-сосудистых заболеваний, однако в последнее время лечебный комплекс расширяется, строятся новые санатории. С каждым годом поток туристов и отдыхающих увеличивается", - рассказал глава Кисловодска.

Он отметил, что с увеличением турпотока в Кисловодск растут показатели собираемости курортного сбора, за счет которого в городе появляются новые объекты туристской инфраструктуры.

Город Кисловодск является курортом федерального значения. По данным администрации муниципалитета, ежегодно в городе на отдых и лечение принимают более 300 тыс. человек, что составляет 33-35% от общего объема турпотока региона. Основным видом туризма в Кисловодске является лечебно-оздоровительный.