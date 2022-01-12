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Кисловодск на новогодние праздники посетили вдвое больше туристов, чем в 2021 году

С 1 по 9 января в городе отдохнуло свыше 16 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 12 января. /ТАСС/. Турпоток на новогодние праздники в Кисловодск Ставропольского края составил более 16 тыс. человек, что в 2 раза больше, чем в аналогичный период 2021 года. Об этом сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"В санаториях и здравницах Кисловодска с 1 по 9 января отдохнуло свыше 16 тыс. человек. За аналогичный период в 2021 году в курортном городе отдохнуло в два раза меньше туристов - 8 тыс. человек", - сказал Моисеев.

По его словам, Кисловодск - один из ведущих бальнеологических курортов России. "Основная специализация города - лечение и реабилитация сердечно-сосудистых заболеваний, однако в последнее время лечебный комплекс расширяется, строятся новые санатории. С каждым годом поток туристов и отдыхающих увеличивается", - рассказал глава Кисловодска.

Он отметил, что с увеличением турпотока в Кисловодск растут показатели собираемости курортного сбора, за счет которого в городе появляются новые объекты туристской инфраструктуры.

Город Кисловодск является курортом федерального значения. По данным администрации муниципалитета, ежегодно в городе на отдых и лечение принимают более 300 тыс. человек, что составляет 33-35% от общего объема турпотока региона. Основным видом туризма в Кисловодске является лечебно-оздоровительный.

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