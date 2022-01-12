В КБР приведут в порядок дорогу к термальным источникам и Чегемским водопадам

НАЛЬЧИК, 12 января. /ТАСС/. Специалисты в Кабардино-Балкарии планируют в 2022 году завершить работы по приведению в нормативное состояние дороги, ведущей к высокогорному заповеднику, альпинистским базам, термальным источникам и Чегемским водопадам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

"Одним из крупных проектов, запланированных к реализации в 2022 году, является приведение в нормативное состояние части автомобильной дороги Чегем II - Булунгу. Данный объект проходит по Чегемскому ущелью, в котором располагаются четыре населенных пункта, Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник, альпинистские базы "Чегем" и "Башиль", высокогорный кемпинг для экстремального отдыха "Парадром "Чегем", термальные источники с. п. Лечинкай и знаменитые Чегемские водопады",- рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, ремонт этой дороги связан не только с обеспечением безопасности дорожного движения в условиях высокогорья, но и с развитием туристско-рекреационной зоны Чегемского ущелья. Общая протяженность автодороги составляет 64,8 км в связи с чем специалисты работают поэтапно. Так, в 2021 году были проведены работы по профилированию участка автодороги с подсыпкой нового материала общей протяженностью 21,9 км.

На 2022 год запланированы работы на трех объектах. В частности, ремонт участка автодороги общей протяженностью 5,5 км с мостом через р. Чаты-су, реконструкция участка автодороги в с. Нижний Чегем общей протяженностью 4,34 км и реконструкция участка автодороги в с. Хушто Сырт общей протяженностью 2,7 км.

В министерстве также рассказали, что в 2022 году будет продолжена реализация крупного проекта по капитальному ремонту автомобильной дороги Нальчик - Майский (на участке ул. Кабардинская от ул. Идарова до выезда из г. Нальчика) протяженностью 4,65 км. Работы планируется завершить к сентябрю текущего года, ремонт будет осуществлен благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" и приурочено к празднованию 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики. "Кроме того, данное мероприятие позволит обеспечить приведение в нормативное состояние автодороги, включенной в опорную сеть автодорог страны", - добавили в пресс-службе.

Помимо этого, на автодороге в рамках нацпроекта в 2022 году будут отремонтированы пять мостов.