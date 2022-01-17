В Пятигорске до 2024 года построят три школы

ПЯТИГОРСК, 17 января. /ТАСС/. Три новых школы планируется построить в Пятигорске Ставропольского края в течение двух лет. Это полностью закроет потребность в создании новых образовательных мест в городе, сообщил глава курорта Дмитрий Ворошилов.

"Три новых школы появятся в Пятигорске. В соответствии с утвержденным паспортом системы общего образования в Ставропольском крае, в рамках реализации концессионного соглашения запланировано строительство школы мощностью 1 550 мест (в квартале улиц Кочубея и Коллективной)", - написал Ворошилов в Instagram.

По его словам, Министерством образования Ставропольского края по поручению губернатора Владимира Владимирова прорабатывается вопрос строительства еще двух школ в микрорайоне "Новопятигорск" на 1 000 мест и в поселке Горячеводском мощностью 1 550 мест (пер. Малиновского). Их строительство планируется в рамках участия Ставропольского края в третьем этапе отбора проектов на предоставление субсидии из федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" со сроком реализации в 2023-2024 годах.

со сроком реализации в 2023-2024 годах

"Будет полностью закрыта потребность в создании новых образовательных мест в Пятигорске, которая сегодня превышает 4 тыс. мест", - добавил глава курорта.