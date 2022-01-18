В Карачаево-Черкесии планируют создать курортную зону площадью 100 га

ЧЕРКЕССК, 18 января. /ТАСС/. Курортный квартал "Джамагат" планируют создать в городе Теберде Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2022 году. Территория новой зоны составит порядка 100 га, рассказал ТАСС замдиректора центра "Мой бизнес" КЧР, один из кураторов проекта Ренат Хатуаев.

"Город Теберда - это первый высокогорный бальнеологический курорт в стране. Здесь расположены несколько туристических баз, санаториев и детские летние лагеря. Посредством проекта планируется ревитализация курорта. Согласно проекту администрации Карачаевского округа, в городе планируется создать большой туристический квартал "Джамагат" на территории площадью порядка 100 га", - сказал Хатуаев.

По его словам, на территории курортной зоны будет расположена площадь на 5 тыс. человек для проведения массовых мероприятий. Предполагается размещение торговой улицы с бутиками, кафе и кондитерскими, торговых рядов с товарами народно-художественных промыслов, а также зоны отдыха для гостей различных возрастов. В рамках проекта построят мини-гостиницы, информационный центр, музей. Будут обустроены пешеходные зоны, установлено освещение.

Целью проекта является создание современного места притяжения туристов без вреда для природы, места для отдыха местных жителей, создание новых рабочих мест. Хатуаев отметил, что проект планируется реализовать до конца текущего года.

Город участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристического кода города, организованном Федеральным агентством по туризму по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". В случае победы Теберда получит 250 млн рублей на реализацию проекта.