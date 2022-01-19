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В Северной Осетии до 2025 года планируют обновить все нуждающиеся в замене лифты

Сейчас в замене нуждается 241 лифт

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 января. /ТАСС/. Власти Северной Осетии планируют заменить до 2025 года все нуждающиеся в обновлении лифты, всего их в настоящее время 241. Об этом ТАСС сообщил гендиректор фонда капремонта многоквартирных домов в республике Алан Ногаев.

"В замене нуждается 241 лифт. Их должны заменить до 2025 года согласно указу президента РФ. Уже заменили 133 лифта в многоквартирных домах, а буквально на днях завершили обновление лифтов в 93 многоквартирных домах, в семи медицинских учреждениях республики", - сказал Ногаев.

Заменяли самые изношенные подъемники, которые уже не соответствовали предъявляемым требованиям. Новые лифты оснащены антивандальными панелями управления, звуковым сопровождением, шрифтом Брайля, а также оборудованы фотобарьером и реагируют на любой предмет. Срок их эксплуатации - 25 лет.

Работы проходили в рамках договоренности главы республики Сергея Меняйло с владельцем Карачаровского механического завода Александром Дзиовым. Работы проводились на безвозмездной основе.

Специалисты Центра управления регионом (ЦУР) проводили мониторинг социальных сетей, где фиксировали обращения граждан с комментариями о плохом техническом состоянии лифтов.

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