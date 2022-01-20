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В Левашинском районе Дагестана по нацпроекту открыли обновленный дом культуры

В здании провели капитальный ремонт, обеспечили световым и звуковым оборудованием

МАХАЧКАЛА, 20 января. /ТАСС/. Обновленный дом культуры по нацпроекту открыли в дагестанском селе Верхний Арши. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Дагестана.

"В селе Верхний Арши Левашинского района открыли обновленный дом культуры. Здание находилось в аварийном состоянии, но благодаря участию в нацпроекте "Культура" в 2020 году в здании провели капитальный ремонт, а уже в прошлом году при поддержке федерального проекта "Культура малой Родины" партии "Единая Россия" учреждение оснастили необходимым световым и звуковым оборудованием, "одеждой" сцены, музыкальными инструментами. Помимо этого, для артистов дома культуры удалось приобрести новые национальные костюмы",- говорится в сообщении.

Присутствующий на мероприятии глава муниципалитета Шамиль Дабишев отметил, что на сегодняшний день в районе ни в одном учреждении культуры нет подобного звукового оснащения и такого клуба.

"Убеждена, что этот очаг культуры станет местом притяжения и силы для жителей села и района. Здесь должна кипеть жизнь, должны сохраняться уникальные фольклорные традиции: хореографическое, вокальное мастерство", - сказала на церемонии открытия врио министра культуры региона Зарема Бутаева.

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