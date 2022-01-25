"Ты ходишь! Сейчас котов будем гонять". Школьница делает инвалидные коляски для животных

Кристине Станковой 17 лет, она живет в Уссурийске и учится в 11-м классе. После уроков девушка собирает дома инвалидные коляски из вторсырья для животных, заказы поступают со всей страны. Недавно она выиграла грант и мечтает наладить массовое производство, чтобы спасать животных-инвалидов от усыпления

"Мое дело несет пользу" "Ты молодец, Буся! Ты ходишь теперь, ты мой сладкий! Сейчас котов будем гонять!" — восклицает за кадром радостная хозяйка мопса из Владивостока в видеоролике на странице Кристины Станковой в Instagram. Именно благодаря социальной сети о волонтере узнают владельцы обездвиженных животных. А в кадре ролика — проворный питомец, который, передвигаясь с помощью инвалидной коляски, впервые за несколько лет бежит по знакомым дорожкам парка. А ведь когда-то ветеринар советовал усыпить животное, чтобы облегчить его страдания — у собаки отказали задние лапы из-за старой травмы таза. "Когда я получаю такие видеоотзывы, очень сильно радуюсь, прям до слез. Это восторг! Я чувствую, что я не пустое место, что я помогаю и мое дело несет пользу. И это, конечно, дает мне стимул идти дальше", — говорит Кристина. Таких историй на ее счету около двух сотен — столько инвалидных колясок школьница бесплатно собрала за несколько лет.

По словам девушки, она помнит истории большинства своих клиентов. Например, кличку одной из первых собак, для которой собирала коляску. "Ее звали Герда. Хозяйка ее очень любила и хотела для нее лучшую и удобную коляску, а я была не настолько опытной и боялась оплошать. Так вот коляску для нее переделывала пару раз, чтобы собачке было удобно", — говорит Кристина. Помощь семьи Кристина Станкова всегда была неравнодушна к брошенным и больным животным. Вспоминает, что регулярно приносила в дом кошек и собак, которым была нужна помощь. И сейчас в их с родителями частном доме под Уссурийском живут около 20 питомцев, включая улиток и крыс. Родители всегда одобряли начинания Кристины. С начальной школы она активно занимается общественными и экологическими проектами, а в 2018 году организовала акцию по сбору кормов для животных одного из местных приютов. Когда школьники привезли натуральную помощь, волонтер заметила собаку в инвалидной коляске. "Меня очень это тронуло. Собачка была простая — дворняжка, трусливая. Я заинтересовалась, как устроена инвалидная коляска. Захотелось разобраться, — вспоминает школьница. — Мне показалось, что есть острая нехватка инвалидных колясок, и, как оказалось, это действительно так". Кристина изучила информацию в интернете, но тогда не нашла готовых схем для изготовления коляски, поэтому решила придумать свой вариант. На первом этапе подростку помогли родители: папа показал, как обращаться с паяльником, мама — как сшить тканевые крепления.

"Любительских конструкций было мало. Я нашла одно видео, где мужчина делал своей таксе инвалидную коляску, и как-то уже сама додумывала схему, чертежей не было", — вспоминает волонтер. Первую коляску собирала несколько недель, теперь же за один месяц подросток делает по три-четыре коляски. Сейчас Кристина учится в 11-м классе. И чтобы успевать выполнять заказы и не отставать в учебе, ей помогает 11-летняя сестра Алекса. "Мы теперь разделяем обязанности: она шьет, а я паяю конструкции", — объясняет Кристина. Только бесплатно Инвалидные коляски Кристина собирает из полипропиленовых труб: такая конструкция значительно дешевле заводских аналогов и легче. Тело животного при движении поддерживают тканевые стропы. Перед сборкой волонтер запрашивает размеры кошки или собаки, а также фото- и видеоизображение. Затем чертит схему и приступает к изготовлению. Готовую коляску отправляет почтой или транспортной компанией. Кристина вспоминает, что в самом начале проекта покупала строительные материалы на карманные расходы, иногда помогали родители: "Когда мне дарили какие-либо подарки, я всем родственникам говорила, чтобы дарили деньги. Иногда карманные деньги на еду тратила, потому что есть не хотела".

Говорит, самое дорогое в конструкции — стропы: примерно 45 рублей за метр прочной ленты, а всего на одну инвалидную коляску требуется около 10 м. "Вообще острая нехватка колес — их сложно найти в продаже, особенно те, которые подходят креплениями и диаметром под инвалидные коляски. Иногда стропы и ткани мне дают оптом магазины, некоторые люди предлагают свою помощь — покупают, отправляют", — рассказывает Кристина. Клиенты Станковой, как она сама говорит, это собаки и кошки с травмами или последствиями тяжелых болезней, при которых лапы животных перестают двигаться самостоятельно. Стоимость самых простых устройств начинается от 5 тыс. рублей в зоомагазинах либо при заказе через интернет-сайты. Но школьница Станкова принципиально делает свои коляски бесплатно. "У животных нет денег, а я делаю коляску в первую очередь для животного. Я хочу таким образом бороться с усыплением питомцев", — объясняет она. Победа в конкурсе Недавно школьница стала дистанционно учить желающих собирать коляски. "Мне пишут, спрашивают: "Кристина, может быть, вы нам поможете, научите делать чертежи и саму конструкцию? Подскажите, что покупать?" Я не отказываю, всегда помогаю", — говорит девушка. Хотя, по ее словам, большинство таких обратившихся прерывают обучение, когда узнают, что для сборки нужно иметь паяльник и другие строительные материалы.