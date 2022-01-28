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Байкал без ядовитого привкуса.
Байкал без ядовитого привкуса.
Байкал без ядовитого привкуса.
Байкал без ядовитого привкуса.
Байкал без ядовитого привкуса.

Байкал без ядовитого привкуса. Как дайвер из Иркутска спасает ценных обитателей озера

Дайверы из Санкт-Петербурга под руководством Владимира Токанта
© Личный архив Александра Красовского
Нерпа, омуль, рачки — санитары Байкала (включенного в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО) путаются и гибнут в сетях, тоннами лежащих на его дне. Иркутский дайвер Александр Красовский активно решает эту проблему. В 2021 году он собрал ученых и специалистов природоохранных ведомств и организовал большую экспедицию, в ходе которой уничтожили почти тонну сетей. Это пока капля в море, но Александр уже придумал, как очищать больше и максимально использовать каждую навигацию

Больше всего сетей, говорит Александр, вдоль берегов, у которых расположены поселения. "На 15−20 км в каждую сторону от населенного пункта все в сетях", — констатирует Красовский.

Затонувшие неводы вредят не только его обитателям, процессы гниения портят воду. Во время погружений ее токсично-ядовитый привкус чувствуется даже через загубник, говорит дайвер.

"Если сеть легла и обросла, под ней образуется зона замора — то есть под сетью происходят катастрофические изменения. А если говорить об омуле, его основной пищей ранее являлась байкальская желтокрылка, коей в Байкале было немерено. Сейчас желтокрылки стало значительно меньше. Получается, что сети способствуют тому, что омуль лишается своей привычной пищи. Соответственно, численность его популяции сокращается", — рассказывает Красовский.

При этом там, где устанавливают контроль за рыбаками, ловят и штрафуют браконьеров, картина все-таки меняется в лучшую сторону.

"Когда взяли под контроль пролив Малое Море, то ситуация там изменилась. А ведь еще в 2016 году за одно погружение на мысе Кобылья Голова поднимали около 400 кг сетей. В прошлом году нашли лишь одну старую сеть, которую проглядели раньше. Чисто. Там просто почти перестали рыбачить из-за контроля. Однако осталось много мест, где за одно погружение можно поднимать сети сотнями килограммов", — говорит Александр.

Полезное увлечение

Красовский пришел в дайвинг в 2005 году. Началось все с археологической экспедиции, в которую его пригласил иркутский ученый-археолог Герман Медведев, ныне уже ушедший из жизни. Он предложил понырять в районе Тальцинского залива Иркутского водохранилища, чтобы поискать фундамент и какие-либо следы Тальцинского стекольного завода, который попал в зону затопления при строительстве Иркутской ГЭС.

Потом дайвер неоднократно присоединялся к научным экспедициям Лимнологического института на Байкале, в ходе которых в том числе доставали из воды брошенные сети. Было в его практике и много самостоятельных погружений.

Гидробиолог Филипп Сапожников на подъеме сетеполотна Личный архив Александра Красовского
Описание
Гидробиолог Филипп Сапожников на подъеме сетеполотна
© Личный архив Александра Красовского

Так постепенно набрался опыта, обрел друзей в дайверской и научной среде, природоохранных структурах и уже сам стал собирать команды и снаряжать экспедиции для очистки Байкала. В 2017 году зарегистрировал Иркутскую региональную экологическую общественную организацию "Глубина ответственности", чтобы придать своей работе официальность..

Экспедиция-2021

В прошлом году Александр сумел организовать большую экспедицию "Байкал без сетей", в ходе которой из воды достали и отдали на утилизацию почти тонну сетей. Соорганизатором согласился стать Фонд озера Байкал.

Благодаря знакомствам с учеными дайвер нашел и пригласил в экспедицию Филиппа Сапожникова — кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова. В экспедиции также участвовали представители Росрыболовства, природоохранной прокуратуры, Прибайкальского нацпарка.

Катера Александр арендовал у судовладельцев. Принять сети на утилизацию согласился региональный оператор по обращению с отходами, который обслуживает юг Иркутской области.

Маршрут этой экспедиции в основном пролегал по западному побережью Байкала, но частично был затронут и берег восточный. Несколько погружений участники совершили в районе города Северобайкальска Республики Бурятия. Там картина, которая открылась им под водой, шокировала.

Ракообразные в сетях Личный архив Александра Красовского
Описание
Ракообразные в сетях
© Личный архив Александра Красовского

"Представляете, сколько времени занимает погружение? Это спуск, подъем, какое-то время под водой нужно находиться. Так вот в Северобайкальске буквально в паре километров от границ города на обнаружение и подъем двух сетей ушло 17 минут вместе со спуском и подъемом. То есть их искать не приходится. Второй подъем, по-моему, 19 минут занял, и еще один полный 80-литровый тазик сетей", — вспоминает Александр.

Экспедиция была разбита на пять этапов, четыре из которых состояли из погружений для подъема сетей, один посвятили отбору проб. Две поездки пришлось завершить досрочно из-за непогоды.

Планы на будущее

Сейчас Красовский готовится к новым экспедициям, которые состоятся в 2022 году. Большинство участников уже определены. "К счастью, за годы работы я нашел таких же сумасшедших, как я, которые готовы из огня да в полымя", — смеется иркутянин. В частности, согласился вновь приехать Филипп Сапожников, приглашена специалист по микропластику, сотрудник МГУ Олеся Ильина. Прилетят дайверы из Санкт-Петербурга.

Но в новую экспедицию по Байкалу Александр планирует отправиться не на катере, а хочет построить разборное судно, которое можно перевозить в грузовике.

"Мы просто закажем большой плот. Мы люди не избалованные комфортом. Я пообещал Филиппу отдельный стол для микроскопии, он сказал, что его все устраивает. Сейчас техническое оснащение экспедиции даже в условиях плота позволяет быть с электричеством, с нормальной горячей пищей, с теплой ночевкой. Плот, оборудованный даже каким-то минимальным набором лабораторных инструментов и оборудования, обойдется дешевле, чем две недели фрахта катера", — объясняет дайвер.

В будущем же Красовский хочет обзавестись собственным научно-исследовательским катером, чтобы иметь свободу действий и проводить самостоятельные независимые исследования. Чтобы не нанимать дайверов, он хочет организовать подготовку дайверов-добровольцев, которые будут участвовать в экспедициях в качестве волонтеров. В их подготовке готова помочь школа технодайвинга в Санкт-Петербурге, с которой у Красовского давно сложились дружеские отношения.

Когда будет своя техническая база и рабочие руки, можно будет уходить в экспедиции на всю навигацию и чистить Байкал буквально метр за метром.

Ученых в свои экспедиции Красовский намерен привлекать постоянно и даже договорился, что некоторые из них вступят в его общественную организацию. Во-первых, наука нужна для того, чтобы работу организовывать правильно и не навредить Байкалу еще больше.

"Нельзя просто поднимать сети. В них запутываются губки, водоросли, гаммарусы. Мы стараемся все это из сетей освобождать. Этот процесс трудоемкий, но правильный. Ножницы, стропорез, каждую губку вырезаем, гаммарусов стараемся вытряхивать еще под водой", — объясняет дайвер.

Сетеполотно Личный архив Александра Красовского
Описание
Сетеполотно
© Личный архив Александра Красовского

Во-вторых, Красовский хочет дать ученым возможность свободно проводить исследования на Байкале, ведь сейчас многие из них не могут отправиться в экспедицию на озеро когда угодно. Они зависят от графиков проведения исследований своих институтов.

"Мы же хотим спустить на воду научно-исследовательское судно, оснащенное пусть не по последнему слову, а скромно, но тем не менее имеющее на борту гидрофизическую, гидробиологическую лаборатории, чтобы исследователи могли комфортно работать. То есть мы ныряем, чистим Байкал и одновременно с этим обеспечиваем образцами специалистов, которые проводят лабораторные исследования, готовят пробы для последующего анализа", — говорит Александр.

А еще вместе с Филиппом Сапожниковым он планирует экспедиции по изучению состояния небольших озер, которые есть в России, но уже не по поводу сетей, а для изучения экологической ситуации в целом.

"Такие водоемы тоже важны, по ним также нужно отслеживать динамику развития ситуации — либо эволюции, либо деградации с точки зрения экологии. Будем с местными учеными взаимодействовать и создавать базы по небольшим водоемам", — говорит Александр.

С этими целями в 2022 году энтузиасты собираются посетить Тофаларию — труднодоступный горный район в Иркутской области — и Тунгусский заповедник в Красноярском крае.

Квоты на ловлю сетью

Рассуждая о том, что еще нужно сделать для спасения Байкала от сетей, Красовский говорит о необходимости ввести жесткий контроль за оборотом неводов. И сделать это необходимо во всей стране, ведь проблема существует не только на Байкале. Дайвер считает, что у человека не должно быть возможности пойти на рынок и свободно купить сеть. Ловля рыбы сетью — это уже промысел, а не любительская рыбалка, говорит он, и два эти понятия должны быть четко разделены.

"Если человек идет на промысел, он должен получить квоту, лицензию на вылов. За своей сетью, на которой стоит бирка и за которую он отвечает, он будет следить. Он за эту сеть должен отчитываться, а потеряет — большой штраф. Можно сказать, что тогда люди вернутся к плетению сетей. Но когда человек месяц-два плетет вечерами эту сеть, он ее не захочет в воде бросать", — считает иркутянин.

Светлана Латынина

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