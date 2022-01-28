Байкал без ядовитого привкуса. Как дайвер из Иркутска спасает ценных обитателей озера

Нерпа, омуль, рачки — санитары Байкала (включенного в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО) путаются и гибнут в сетях, тоннами лежащих на его дне. Иркутский дайвер Александр Красовский активно решает эту проблему. В 2021 году он собрал ученых и специалистов природоохранных ведомств и организовал большую экспедицию, в ходе которой уничтожили почти тонну сетей. Это пока капля в море, но Александр уже придумал, как очищать больше и максимально использовать каждую навигацию

Больше всего сетей, говорит Александр, вдоль берегов, у которых расположены поселения. "На 15−20 км в каждую сторону от населенного пункта все в сетях", — констатирует Красовский. Затонувшие неводы вредят не только его обитателям, процессы гниения портят воду. Во время погружений ее токсично-ядовитый привкус чувствуется даже через загубник, говорит дайвер. "Если сеть легла и обросла, под ней образуется зона замора — то есть под сетью происходят катастрофические изменения. А если говорить об омуле, его основной пищей ранее являлась байкальская желтокрылка, коей в Байкале было немерено. Сейчас желтокрылки стало значительно меньше. Получается, что сети способствуют тому, что омуль лишается своей привычной пищи. Соответственно, численность его популяции сокращается", — рассказывает Красовский. При этом там, где устанавливают контроль за рыбаками, ловят и штрафуют браконьеров, картина все-таки меняется в лучшую сторону. "Когда взяли под контроль пролив Малое Море, то ситуация там изменилась. А ведь еще в 2016 году за одно погружение на мысе Кобылья Голова поднимали около 400 кг сетей. В прошлом году нашли лишь одну старую сеть, которую проглядели раньше. Чисто. Там просто почти перестали рыбачить из-за контроля. Однако осталось много мест, где за одно погружение можно поднимать сети сотнями килограммов", — говорит Александр. Полезное увлечение Красовский пришел в дайвинг в 2005 году. Началось все с археологической экспедиции, в которую его пригласил иркутский ученый-археолог Герман Медведев, ныне уже ушедший из жизни. Он предложил понырять в районе Тальцинского залива Иркутского водохранилища, чтобы поискать фундамент и какие-либо следы Тальцинского стекольного завода, который попал в зону затопления при строительстве Иркутской ГЭС. Потом дайвер неоднократно присоединялся к научным экспедициям Лимнологического института на Байкале, в ходе которых в том числе доставали из воды брошенные сети. Было в его практике и много самостоятельных погружений.

Описание Гидробиолог Филипп Сапожников на подъеме сетеполотна © Личный архив Александра Красовского

Так постепенно набрался опыта, обрел друзей в дайверской и научной среде, природоохранных структурах и уже сам стал собирать команды и снаряжать экспедиции для очистки Байкала. В 2017 году зарегистрировал Иркутскую региональную экологическую общественную организацию "Глубина ответственности", чтобы придать своей работе официальность.. Экспедиция-2021 В прошлом году Александр сумел организовать большую экспедицию "Байкал без сетей", в ходе которой из воды достали и отдали на утилизацию почти тонну сетей. Соорганизатором согласился стать Фонд озера Байкал. Благодаря знакомствам с учеными дайвер нашел и пригласил в экспедицию Филиппа Сапожникова — кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова. В экспедиции также участвовали представители Росрыболовства, природоохранной прокуратуры, Прибайкальского нацпарка. Катера Александр арендовал у судовладельцев. Принять сети на утилизацию согласился региональный оператор по обращению с отходами, который обслуживает юг Иркутской области. Маршрут этой экспедиции в основном пролегал по западному побережью Байкала, но частично был затронут и берег восточный. Несколько погружений участники совершили в районе города Северобайкальска Республики Бурятия. Там картина, которая открылась им под водой, шокировала.

Описание Ракообразные в сетях © Личный архив Александра Красовского

"Представляете, сколько времени занимает погружение? Это спуск, подъем, какое-то время под водой нужно находиться. Так вот в Северобайкальске буквально в паре километров от границ города на обнаружение и подъем двух сетей ушло 17 минут вместе со спуском и подъемом. То есть их искать не приходится. Второй подъем, по-моему, 19 минут занял, и еще один полный 80-литровый тазик сетей", — вспоминает Александр. Экспедиция была разбита на пять этапов, четыре из которых состояли из погружений для подъема сетей, один посвятили отбору проб. Две поездки пришлось завершить досрочно из-за непогоды. Планы на будущее Сейчас Красовский готовится к новым экспедициям, которые состоятся в 2022 году. Большинство участников уже определены. "К счастью, за годы работы я нашел таких же сумасшедших, как я, которые готовы из огня да в полымя", — смеется иркутянин. В частности, согласился вновь приехать Филипп Сапожников, приглашена специалист по микропластику, сотрудник МГУ Олеся Ильина. Прилетят дайверы из Санкт-Петербурга. Но в новую экспедицию по Байкалу Александр планирует отправиться не на катере, а хочет построить разборное судно, которое можно перевозить в грузовике. "Мы просто закажем большой плот. Мы люди не избалованные комфортом. Я пообещал Филиппу отдельный стол для микроскопии, он сказал, что его все устраивает. Сейчас техническое оснащение экспедиции даже в условиях плота позволяет быть с электричеством, с нормальной горячей пищей, с теплой ночевкой. Плот, оборудованный даже каким-то минимальным набором лабораторных инструментов и оборудования, обойдется дешевле, чем две недели фрахта катера", — объясняет дайвер. В будущем же Красовский хочет обзавестись собственным научно-исследовательским катером, чтобы иметь свободу действий и проводить самостоятельные независимые исследования. Чтобы не нанимать дайверов, он хочет организовать подготовку дайверов-добровольцев, которые будут участвовать в экспедициях в качестве волонтеров. В их подготовке готова помочь школа технодайвинга в Санкт-Петербурге, с которой у Красовского давно сложились дружеские отношения. Когда будет своя техническая база и рабочие руки, можно будет уходить в экспедиции на всю навигацию и чистить Байкал буквально метр за метром. Ученых в свои экспедиции Красовский намерен привлекать постоянно и даже договорился, что некоторые из них вступят в его общественную организацию. Во-первых, наука нужна для того, чтобы работу организовывать правильно и не навредить Байкалу еще больше. "Нельзя просто поднимать сети. В них запутываются губки, водоросли, гаммарусы. Мы стараемся все это из сетей освобождать. Этот процесс трудоемкий, но правильный. Ножницы, стропорез, каждую губку вырезаем, гаммарусов стараемся вытряхивать еще под водой", — объясняет дайвер.

Описание Сетеполотно © Личный архив Александра Красовского