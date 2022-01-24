В Карачаево-Черкесии более 25 км федеральных трасс расширили до четырех полос

ЧЕРКЕССК, 24 января. /ТАСС/. Дорожные работники расширили до четырех полос более 25 км федеральных трасс в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР), в том числе на подъезде к Черкесску. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

"Капитально отремонтировано два участка федеральных автомобильных дорог: от въезда в Черкесск со стороны Пятигорска до примыкания с ул. Ленина (с 77-го по 89-й км трассы А-165 Лермонтов - Черкесск) и от моста через Смертную балку - до съезда в село Садовое (с 37-го по 51-й км автодороги Р-217 "Кавказ", подъезд к Черкесску)", - рассказали в управлении. После завершения работ по капитальному ремонту ширина проезжей части обоих участков дорог составила 14 м (до ремонта - 7,5 м), а каждой из четырех полос - по 3,5 м.

Работы на этих объектах были начаты в марте 2020 года. В этом же году дорожники досрочно завершили первый этап работ на двух отрезках общей протяженностью 11 км: от стелы "Черкесск" до железнодорожного переезда по ул. Шоссейная и на участке от моста через Смертную балку до аула Адиль-Халк (с 37-го по 42-й км подъезда к Черкесску от трассы Р-217 "Кавказ").

Как отмечается, в прошлом году работы второго этапа велись на ул. Октябрьская в Черкесске. На этом же объекте дорожники ликвидировали оползневой участок. Для этого при въезде в Черкесск со стороны Пятигорска устроили удерживающие конструкции из верховых и низовых подпорных стен высотой 1,8 м из более 800 свай.

Специалисты также расширили земляное полотно и устроили новую дорожную одежду. Кроме того, дорожники устроили линии электроосвещения, автобусные остановки с автопавильонами и тротуары с перильным ограждением, а для пропуска ливневых вод под дорогой были заменены водопропускные трубы и устроены водоотводные лотки. Помимо прочего, на участках трасс в целях повышения уровня безопасности установили светофоры, боковые барьерные ограждения, а также новые дорожные знаки и нанесли разметку из термопластика с высоким коэффициентом светоотражения.

При обустройстве четырехполосных участков специалисты разделили встречные потоки автотранспорта тросовым ограждением общей протяженностью 21 км со светоотражающими элементами.

О дорогах КЧР

В оперативном управлении ФКУ Упрдор "Кавказ" находится более 325 км автодорог общего пользования федерального значения, проходящих по территории Карачаево-Черкесской Республики, в том числе подъезд к г. Черкесску от Р-217 "Кавказ", А-155 Черкесск - Домбай - граница с Республикой Абхазия, подъезд к границе с Республикой Абхазия, А-156 подъездная от А-155 к международному центру отдых "Архыз", подъезд от А-155 к Специализированной астрофизической обсерватории РАН и автодорога А-165 Лермонтов - Черкесск.