В Дагестане вдоль трассы "Кавказ" планируют установить около 30 км линий электроосвещения

МАХАЧКАЛА, 24 января. /ТАСС/. Дорожники планируют установить около 30 км линий электроосвещения в населенных пунктах Дагестана вдоль автодороги Р-217 "Кавказ" в 2022-2023 годах, об этом сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

В настоящее время ведется разработка проектной документации на строительство обходов Хасавюрта и Дербента. Кроме того, в ближайшие два года в 12 населенных пунктах вдоль автодороги Р-217 "Кавказ" планируется установить порядка 30 км линий искусственного электроосвещения.

Кроме того, в управлении отметили, что в 2022 году планируется завершить капитальный ремонт участка автодороги Р-215 близ Хамзаюрта длиной 9 км. "Одной из наших приоритетных задач является увеличение пропускной способности автодороги Р-217 "Кавказ" благодаря ее расширению до четырех полос движения. В текущем году мы приступим к этим работам на участках общей протяженностью около 50 км. Данные объекты будут введены в строй до конца 2023 года", - цитирует пресс-служба начальника ФКУ Упрдор "Кавказ" Александра Лукашука.

Более 50 км федеральных трасс отремонтировали в Дагестане в прошлом году, среди них свыше 20 км из них - капитально. Этот вид работ выполнен на 16-километровом участке трассы Р-215 Таловка - Тарумовка и на отрезке автодороги А-167 (км 80 - км 88) в районе Южно-Сухокумска. На указанных объектах демонтировали старое покрытие и устроили новое. В Южно-Сухокумске установили два транспортных светофора, устроили сплошное электроосвещение, дополнительную полосу для левого поворота, а также карман для посадки и высадки пассажиров с автопавильоном и тротуарами.

Помимо этого, в 2021 году отремонтировали почти 30 км федеральных дорог. Это 14 км у Кочубея, более 8 км близ Бабаюрта и 7 км рядом с Махачкалой. Капитально отремонтировали и два моста: через коллектор Караногайский на 275-м км дороги Р-215 и через канал в Дербенте на 939-м км трассы "Кавказ".

В оперативном управлении ФКУ Упрдор "Кавказ" находится 644 км федеральных автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Республики Дагестан: Р-217 "Кавказ", Подход к Махачкале от Р-217 "Кавказ", Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала и А-167 Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды.