Ректоры вузов Ирана и Северной Осетии проведут выездное совещание во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 января. /ТАСС /. Выездное совещание проведут ректоры вузов Северной Осетии и Ирана. Об этом сообщил ТАСС ректор Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) Алан Огоев по итогам встречи с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в РФ Каземом Джалали, который находится в регионе с рабочим визитом.

"Мною было предложено организовать выездное совещание ректоров вузов Ирана и России. Посол Казем Джалали поддержал инициативу. Площадкой проведения мероприятия станет наш университет", - сказал Огоев.

Северо-Осетинский вуз взаимодействует с университетом имени Алламе Табатабаи и Тегеранским университетом. Между вузами происходит регулярный обмен студентами и преподавателями. Третий год реализуется совместная магистерская программа "Иран в современном мире". Алан Огоев сообщил, что в 2021 году учеными СОГУ совместно с иранскими коллегами были выиграны три грантовые заявки. Исследовательские группы результативно отработали первый год реализации проекта.

"Сотрудничество в сферах высшего образования и науки играет значимую роль в расширении диалога двух стран. Мы видим плоды совместных усилий: заключены межвузовские соглашения, заметно возросло количество студентов из Ирана, обучающихся в российских вузах. Благодаря кропотливой и целенаправленной работе происходит обмен идеями и установление отношений между ректорскими сообществами России и Ирана", - отметил ректор.