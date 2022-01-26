На въезде в Кисловодск организуют парковки на 1,5 тыс. мест для снижения нагрузки на город

ПЯТИГОРСК, 26 января. /ТАСС/. Парковки для 1,5 тыс. автомобилей планируется создать на въезде в Кисловодск (Ставропольский край), чтобы снизить нагрузку на курорт и улучшить его экологию. С начала года в Кисловодск въехало рекордное количество автомобилей, сообщил ТАСС в среду глава курорта Евгений Моисеев.

"На сегодняшний день в городе-курорте зарегистрировано около 40 тысяч автомобилей, поэтому рекордные 250 тысяч машин говорят не только о популярности Кисловодска среди гостей, но и большой нагрузке на городские дороги и экологию курорта. Городская инфраструктура не справляется с таким потоком, а в ближайшие годы мы ожидаем еще больше туристов и автомобилей. Поэтому приступаем к подготовке концепции организации отсекающих парковок на въездах в город, так как в центре Кисловодска построить подобные парковки нет возможности", - сказал Моисеев.

Он отметил, что строительство парковок позволит дать городу порядка 1,5 тыс. мест для автомобилей.

"Все гости смогут оставлять машины на парковках и добираться в город на общественном транспорте, в том числе электрическом. Это улучшит ситуацию на городских улицах, особенно в центре, а также положительно скажется на экологии нашего города. Разработанную концепцию предложим к широкому обсуждению жителям города и краевым властям", - рассказал глава Кисловодска.

По его словам, в период новогодних каникул в Кисловодск въехало свыше 250 тысяч легковых и грузовых автомобилей. Данные зафиксированы видеокамерами городской системы "Безопасный город", которая насчитывает более 250 видеокамер. Посещение Кисловодска на автомобиле стало рекордным за всю историю курорта.