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На въезде в Кисловодск организуют парковки на 1,5 тыс. мест для снижения нагрузки на город

По словам главы курорта Евгения Моисеева, строительство парковок даст городу порядка 1,5 тыс. мест для автомобилей

ПЯТИГОРСК, 26 января. /ТАСС/. Парковки для 1,5 тыс. автомобилей планируется создать на въезде в Кисловодск (Ставропольский край), чтобы снизить нагрузку на курорт и улучшить его экологию. С начала года в Кисловодск въехало рекордное количество автомобилей, сообщил ТАСС в среду глава курорта Евгений Моисеев.

"На сегодняшний день в городе-курорте зарегистрировано около 40 тысяч автомобилей, поэтому рекордные 250 тысяч машин говорят не только о популярности Кисловодска среди гостей, но и большой нагрузке на городские дороги и экологию курорта. Городская инфраструктура не справляется с таким потоком, а в ближайшие годы мы ожидаем еще больше туристов и автомобилей. Поэтому приступаем к подготовке концепции организации отсекающих парковок на въездах в город, так как в центре Кисловодска построить подобные парковки нет возможности", - сказал Моисеев.

Он отметил, что строительство парковок позволит дать городу порядка 1,5 тыс. мест для автомобилей.

"Все гости смогут оставлять машины на парковках и добираться в город на общественном транспорте, в том числе электрическом. Это улучшит ситуацию на городских улицах, особенно в центре, а также положительно скажется на экологии нашего города. Разработанную концепцию предложим к широкому обсуждению жителям города и краевым властям", - рассказал глава Кисловодска.

По его словам, в период новогодних каникул в Кисловодск въехало свыше 250 тысяч легковых и грузовых автомобилей. Данные зафиксированы видеокамерами городской системы "Безопасный город", которая насчитывает более 250 видеокамер. Посещение Кисловодска на автомобиле стало рекордным за всю историю курорта.

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Северный КавказСтавропольский край
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