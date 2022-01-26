Умную систему учета электричества внедрят в чеченском поселке Новые Алды

ГРОЗНЫЙ, 26 января. /ТАСС/. "Россети Северный Кавказ" повышают надежность электроснабжения столицы Чеченской Республики, в частности в поселке Новые Алды, где проживают 6 тыс. человек, внедряют умную систему учета ресурса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Управляемое "Россети Северный Кавказ" АО "Чеченэнерго" продолжает работы по реконструкции электрических сетей и внедрению умной системы учета ресурса в городе Грозном. Мероприятия предусмотрены программой снижения потерь. Проект реализуют в том числе в поселке Новые Алды Шейх -Мансуровского района Грозного, где проживают более 6 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Рабочие группы уже смонтировали на участке свыше 1 тыс. опор и заменили порядка 15 км неизолированного провода на самонесущий изолированный. Кроме того, специалисты заменили три устаревшие трансформаторные подстанции и установили три дополнительные. Помимо этого, ведется монтаж интеллектуальных приборов учета электроэнергии - "умными" счетчиками оснащены уже около тысячи домов.

"Программа снижения потерь в электрических сетях - дальновидный и действенный проект, который позволит существенно улучшить качество электроснабжения региона. Ее реализация - результат договоренности главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова с Минэнерго России и ПАО "Россети", - прокомментировали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что группа "Россети" планирует установить более 200 тыс. интеллектуальных приборов учета потребления электроэнергии в Чечне до конца 2024 года.