В Северной Осетии до 2024 года расселят 700 жильцов из 32 аварийных домов

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 января. /ТАСС/. Власти Северной Осетии до 2024 года переселят из 32 многоквартирных жилых домов 700 жителей республики. Об этом сообщил ТАСС в четверг министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Северной Осетии Майран Тамаев.

"Начиная с этого года и до конца 2023-го планируется расселить 32 многоквартирных жилых дома, признанных аварийными до 1 января 2017 года, что составляет более 11 тыс. кв. м жилья. Таким образом, порядка 700 жителей Северной Осетии в 2022-2023 годах получат новое жилье", - сказал Тамаев.

Общая стоимость мероприятий по расселению граждан составит около 543 млн рублей.

Работы по переселению граждан из аварийного жилого фонда ведутся по федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Президентом России Владимиром Путиным была поставлена задача - приступить к расселению аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года, в регионах, завершивших реализацию мероприятий по федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". На эти цели будет направлено 45 млрд рублей. В настоящее время в Российской Федерации в таких домах проживают порядка 600 тыс. граждан.