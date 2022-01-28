Во Владикавказе Осетинский театр отреставрируют впервые с момента его открытия

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 января. /ТАСС/. Северо-Осетинский государственный академический театр имени В. В. Тхапсаева во Владикавказе отреставрируют впервые с момента его создания. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам посещения объекта премьером региона Борисом Джанаевым.

"Здание построили в 1968 году, с тех пор кроме косметических ремонтов, здесь никакие серьезные изменения не происходили. Изношена электропроводка, системы теплоснабжения и водоснабжения, канализации, вентиляции, устарела механика сцены театра и сценическое оборудование. Сейчас работают семь штанкетов, а в прежние времена их было 48. Необходимо провести капитальный ремонт в помещениях гримерок и цехов", - сообщил Джанаеву директор театра Чермен Дудати.

Проектом предусмотрена полная замена всех коммуникаций, воссоздание и восстановление исторического облика.

Премьер поручил до конца следующего месяца разбить все работы на этапы, при этом подготовить работы так, чтобы не прекращались показы спектаклей.