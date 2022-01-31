Коечный фонд гостиниц и санаториев Кисловодска увеличат в 2022 году на 750 мест

ПЯТИГОРСК, 31 января. /ТАСС/. Коечный фонд в Кисловодске (Ставропольский край) в 2022 году увеличится почти на 750 мест благодаря строительству и реконструкции санаториев и гостиниц. Инвестиции в отрасль составят около 4 млрд рублей, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"Коечный фонд в Кисловодске увеличится почти на 750 мест в 2022 году благодаря тому, что завершится реализация ряда проектов по строительству и реконструкции санаториев, а также строительству объектов гостиничного комплекса", - сказал Моисеев.

По его словам, в этом году в Кисловодске откроется три новых санатория, в одной из здравниц завершится реконструкция, откроется курортная клиника, пансионат и две гостиницы. Это даст городу дополнительные 745 мест размещения и 529 новых рабочих мест. Это вдвое больше, чем в 2021 году.

"Открытие новых санаториев и гостиниц говорит не только о востребованности нашего города у россиян, но и благоприятном инвестиционном климате на территории Кисловодска. Общий объем частных инвестиций в завершающиеся в 2022 году объекты санаторно-курортной отрасли составит порядка 4 млрд рублей. Уверен, что эти показатели с каждым годом будут расти, увеличивая привлекательность нашего курорта, туристический поток и поступления в городской бюджет", - рассказал глава Кисловодска.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, в настоящее время в Кисловодске около 15,5 тыс. мест размещения, из них 12,5 тыс. мест в санаториях.

Город Кисловодск является курортом федерального значения. По данным администрации муниципалитета, ежегодно в городе на отдых и лечение принимают более 300 тыс. человек, что составляет 33-35% от общего объема турпотока региона. Основным видом туризма в Кисловодске является лечебно-оздоровительный.