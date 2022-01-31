В Ингушетии закупили новые насосы для обеспечения водой жителей Малгобекского района

МАГАС, 31 января. /ТАСС/. Власти Ингушетии закупили два насоса для обеспечения водой жителей трех отдаленных сельских поселений Малгобекского района. Также в регионе идет строительство насосной станции, сообщила в понедельник пресс-служба правительства республики.

"Для улучшения водоснабжения сельских поселений Инарки и Пседах произвели поставку двух новых насосов. В ближайшее время планируется завершение строительства новой насосной станции для обеспечения водой сельского поселения Аки-Юрт, что позволит закрыть вопрос с перебоями", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что водопровод, обеспечивающий водой села Пседах и Инарки проходит через сельское поселение Сагопши, соответственно в этом населенном пункте тоже будет увеличен объем подаваемой воды.

В настоящее время водоснабжение является одной из наиболее проблемных сфер в республике - в замене нуждаются порядка 65,5% водопроводных сетей, потери воды при транспортировке составляют около 20%, при этом порядка 33,5% воды не соответствует санитарным нормам. В летний период от перебоев водоснабжения традиционно страдают отдаленные сельские поселения Малгобекского района.