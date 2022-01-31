В Карачаево-Черкесии началось строительство первого в регионе Ледового дворца

ЧЕРКЕССК, 31 января. /ТАСС/. Возведение первого в Карачаево-Черкесии (КЧР) Ледового дворца началось в городе Карачаевске. Работы ведутся по нацпроекту "Демография", рассказали в пресс-службе главы и правительства республики.

"В Карачаевске начались работы по строительству Ледового дворца. В настоящее время идет расчистка строительной площадки и устройство котлована под фундамент, а также работы по выносу тепловых сетей. Напомним, что решение о строительстве первого в республике катка принадлежит главе Карачаево-Черкесии Рашиду Темрезову", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проектом предполагается строительство двухэтажного здания общей площадью более 4 тыс. кв. м. Помимо ледового катка размером 60 на 30 м, в здании расположатся залы для хореографии, силовых тренировок, административные помещения, а также 180 зрительских трибун.

Пропускная способность для массового катания составит 230 человек, для тренировок - 50 человек. Завершение строительства запланировано до конца текущего года. Спортивный объект будет построен в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

Ранее Темрезов сообщил, что в регионе за последние 10 лет построено более 120 новых спортивных объектов, в том числе футбольных полей, физкультурно-оздоровительных комплексов и спортплощадок. Он добавил, что в 2022 году откроется новый ФОК в селе Чапаевском. Также начнется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Зеленчукской, аулах Сары-Тюз и Учкулан, реконструкция стадиона "Саулукъ" в Карачаевске и строительство открытых многофункциональных спортплощадок в поселке Ударный и селе Даусуз.