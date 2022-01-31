Десять территорий Ставрополья начали сортировку отходов

СТАВРОПОЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Десять территорий Ставропольского края начали работу по раздельному сбору мусора. Господдержка позволила закупить в регион 1,3 тыс. современных баков для сортировки отходов, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе краевого министерства ЖКХ.

"В Ставропольском крае в рамках нацпроекта в конце 2021 года закуплено 1 363 современных бака для "полезного" мусора для 25 муниципальных и городских округов края. На эти цели из федерального бюджета выделен 21 млн рублей. Новые баки уже поступили в Буденновский, Георгиевский, Нефтекумский, Грачевский, Ипатовский, Арзгирский, Новоалександровский и другие округа, города Невинномысск, Пятигорск, Ставрополь", - говорится в сообщении.

По данным министерства, увеличение переработки отходов позволяет уменьшать количество мусора, направляемого на захоронение. На Ставрополье сортировку проходят уже 85,8% отходов, доля захораниваемого мусора за три года снизилась на 20%.

Ранее закупку баков для раздельного сбора мусора в крае вели региональные операторы по обращению с отходами. Возможность сортировать мусор была у жителей крупных городов края. Теперь на экологичный сбор мусора в регионе смогут перейти и другие территории. Первичная сортировка позволяет упрощать систему обращения с отходами и сразу направлять ПЭТ-бутылки, пластик, бумагу на переработку. Не прошедший первичную сортировку мусор направляется на мусоросортировочные линии.