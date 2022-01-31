Воспитанники центра для одаренных детей в Кабардино-Балкарии попробовали себя в роли гидов

НАЛЬЧИК, 31 января. /ТАСС/. Воспитанники регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки в Кабардино-Балкарской Республике "Антарес" изучили краеведение, историю региона и попробовали себя в роли гидов по Нальчику в рамках образовательной программы "По тропам истории", приуроченной к празднованию столетия образования Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом рассказала ТАСС в понедельник методист центра Наталья Янина.

"Более 20 учеников 9-10-х классов общеобразовательных учреждений республики, проявляющих интерес к изучению истории родного края и сфере туризма, прошли обучение в профильной литературно-краеведческой смене с образовательной программой "По тропам истории", приуроченной к празднованию столетия образования Кабардино-Балкарии. Ребят обучали безопасности жизнедеятельности в горах и Soft-skills, краеведению и PR-технологиям. Программа реализовывалась в специализированной образовательной среде, моделирующей элементы подготовки гида, с итоговым профессиональным испытанием на учебной экскурсии по городу Нальчику", - рассказала собеседница агентства.

По словам методиста, за столь непродолжительное время ребята получили представление о задачах развития туристического кластера республики, о компетенциях, необходимых настоящему гиду. Воспитанники "Антареса" встретились с профессионалами в области туризма и краеведения, поработали в их мастерских и мастер-классах. Ребят также познакомили с методами исследования и проектирования, применяющимися при разработке экскурсий. Ученики приняли участие в разработке текста экскурсии, посвященной празднованию 100-летия образования Кабардино-Балкарии.

Кроме того, воспитанники центра побывали в Национальном музее КБР, где смогли узнать о культуре и быте кабардинцев и балкарцев, а также увидеть воочию памятники различных этапов истории своего края. А накануне Всемирного дня памяти жертв Холокоста центр посетили представители еврейской диаспоры в Нальчике. Они рассказали ребятам об истории диаспоры, о нелегкой судьбе горских евреев, о религии, быте и традициях еврейского народа.

Занятия по программе проводили представители Минкурортов КБР, КБГУ им. Х. М. Бербекова, МЧС России, Русского географического общества, Центра географических наук КБНЦ РАН, ГБУ ДО "Эколого-биологический центр", Детской академии творчества "Солнечный город", центра "Антарес", а также журналисты, писатели и представители туристических компаний республики.

Об "Антаресе"

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки в Кабардино-Балкарской Республике "Антарес" был открыт в Нальчике в 2019 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Он является одним из центров, действующих по модели образовательного центра "Сириус".

"Антарес" - структурное подразделение детской академии творчества "Солнечный город" Минпросвещения КБР. Центр проводит профильные образовательные смены по трем направлениям: наука (физико-математические, химико-биологические, инженерно-технические смены), спорт (баскетбол, волейбол, шахматы, настольный теннис), искусство (литературное творчество, живопись, декоративно-прикладное искусство).