В Железноводске появился первый на Кавминводах умный пешеходный переход

ПЯТИГОРСК, 31 января. /ТАСС/. Умный пешеходный переход с видеоаналитикой начал работать в Железноводске. Это первый подобный переход в регионе Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края, сообщил ТАСС в понедельник глава курорта Евгений Бакулин.

"В поселке Иноземцево курортного Железноводска заработал первый на Кавминводах умный смарт пешеходный переход с видеоаналитикой. Переход обеспечит дополнительную защиту пешеходов в темное время суток. Чтобы предотвратить наезды на пешеходов ночью или в сумерки, система видеоаналитики фиксирует приближение, после чего включаются над переходом дополнительные светильники и посылается сигнал на активацию электронных табло", - сказал Бакулин.

По его словам, система дополнительно предупреждает водителя не только о том, что впереди его ждет пешеходный переход, но и о том, что в данный момент на нем находятся люди.

"Ключевая особенность технической новинки - обеспечение видимости перехода ночью, а также в условиях тумана, дождей и снегопадов. Уставили переход мы именно на том участке дороги, где пешеходный переход плохо просматривается из-за особенностей местности. Благодаря этой системе пешеход на переходе не станет для водителя сюрпризом, а значит, безопасность движения существенно повысится. Помимо этого, видеоаналитика поможет разобраться в случае спорных ситуаций на дорогах", - рассказал глава Железноводска.