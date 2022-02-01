Больницу на 70 мест с травматологией и аллергоцентром построят у подножия Эльбруса

НАЛЬЧИК, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) планируют построить больницу в Приэльбрусье на 70 коек с травматологией, а в летний период она будет работать как центр по борьбе с аллергией. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков во вторник на своей странице в Instagram.

Населенные пункты в Приэльбрусье (курортный район КБР, подножие высшей точки Европы горы Эльбрус - высота над уровнем моря 5 642 м) разбросаны по всему ущелью, и все жители прикреплены к Эльбрусской участковой больнице, здесь проживает более 5,2 тыс. человек. Здание старой больницы построено в 1936 году. Уникальность Приэльбрусья в том, что в пору цветения сорных растений человек, страдающий аллергией или астмой, может "спрятаться" там, на высоте более 1,7 тыс. м, где такие растения не дозревают, в больнице могут лечиться аллергики. Ранее в соцсетях жители региона обсуждали возможное закрытие больницы в Приэльбрусье.

"В последнее время очень много информации идет о якобы закрытии Эльбрусской участковой больницы. 4 февраля заканчивается прием заявок на строительство новой больницы площадью 520 кв. м на 50 млн рублей, старое здание тоже остается. Если сегодня 20 коек круглосуточного стационара, то мы планируем с учетом реконструкции довести до 70 коек", - рассказал Коков.

Он также отметил, что в летний период больница будет работать как центр по борьбе с аллергией, также создается "мощнейшее травматологическое отделение с учетом роста туристического потока". "Никто больницу закрывать не собирается, не будет сокращения медицинского персонала", - заверил Коков.

Он также проинформировал, что в районную больницу Эльбрусского муниципального района в городе Тырныаузе направили нового главного врача "лучшего специалиста, практикующего хирурга". "К нему будут обращаться со всей республики, из-за его золотых рук больных там прибавится", - считает глава региона.

Коков также отметил, что в ближайшее время в Тырныаузе планируют строительство здания больницы. "Мы сегодня проработали вопросы строительства районной больницы в городе Баксане и Тырныаузе, заявки направили, проекты имеются. <...> Развитие здравоохранения Эльбрусского района стоит на особом контроле и о закрытии Эльбрусской участковой больницы или сокращения Тырныауза речи не идет", - резюмировал он.