На озеленение Кисловодска в 2022 году направят 110 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Кисловодска (Ставропольский край) в 2022 году направят на озеленение курорта 110 млн рублей. На эти средства будут высажены ковровые клумбы во въездной части города, центральных улицах и Курортном бульваре, а также впервые будет выполнено озеленение новой пешеходной зоны на проспекте Ленина, сообщил во вторник ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"Администрация Кисловодска направит на озеленение курорта 110 млн в 2022 году. За счет этих средств будут высажены ковровые клумбы во въездной части города, центральных улицах и Курортном бульваре. Впервые будет выполнено озеленение новой пешеходной зоны на проспекте Ленина, где высадят вечнозеленые растения, так же как и на Курортном бульваре появятся ковровые клумбы", - сказал Моисеев.

По его словам, будут высаживаться и многолетние культуры, поэтому в этом году на клумбах Кисловодска появятся новые сорта кустовой гортензии и других цветов.

"В этом году мы направим средства на вертикальное озеленение с использованием пергол, впервые озеленим самую длинную пешеходную улицу - проспект Ленина, высадим фруктовый сад на новой школе на 1 тыс. мест, совершим компенсационные посадки деревьев", - рассказал глава Кисловодска.

Город Кисловодск является курортом федерального значения. По данным администрации муниципалитета, ежегодно в городе на отдых и лечение принимают более 300 тыс. человек, что составляет 33-35% от общего объема турпотока региона. Основным видом туризма в Кисловодске является лечебно-оздоровительный.