Чемпионка мира по паратхэквондо Сакинат Магомедова стала помощником в Минспорте Дагестана

МАХАЧКАЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Чемпионка мира по паратхэквондо Сакинат Магомедова и чемпион мира по армрестлингу среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья Карим Шехсаидов утверждены в качестве общественных помощников при Министерстве спорта Дагестана. Об этом сообщается на странице регионального министерства в Instagram.

"[Заместитель председателя Комитета по здравоохранению, труду и социальной политике Народного собрания Республики Дагестан] Гасан Османов представил [врио министра спорта Дагестана] Сажиду Сажидову кандидатуры Сакинат Магомедовой и Карима Шехсаидова на работу общественных помощников. <...> Обе кандидатуры были одобрены министром и в ближайшее время он проведет с ними встречу", - говорится в сообщении.

Сакинат Магомедова - российская паратхеквандистка, двукратная чемпионка мира и трехкратная победительница первенства Европы, шестикратная чемпионка России. В январе 2021 года стала мастером спорта по стрельбе из лука с помощью специального приспособления на чемпионате России, который завершился в городе Орле.

Карим Шехсаидов - российский спортсмен, победитель чемпионата мира по армрестлингу среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, призер Всемирных игр Международной спортивной федерации колясочников и ампутантов, многократный призер чемпионатов и Кубков мира и России по армрестлингу среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, президент Российского паралимпийского клуба по баскетболу на колясках "Скала", председатель комитета по спорту Народного собрания Республики Дагестан.