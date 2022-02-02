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Современную ледовую арену планируют построить в Дагестане

Началась разработка проектно-сметной документации спортивного объекта

МАХАЧКАЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Строительство современной ледовой арены запланировано в Дагестане. Проект включен в республиканскую программу развития физкультуры и спорта на 2021-2024 годы, сообщил в среду ТАСС врио министра по физической культуре и спорту региона Сажид Сажидов.

"На данном этапе разрабатывается проектно-сметная документация ледовой арены. Сам проект включен в республиканскую программу развития физкультуры и спорта на 2021-2024 годы",- сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время правительство республики направило в Минспорта России письмо с предложением включить планируемый объект в одну из федеральных программ.

"Многофункциональный спортивный объект нельзя рассматривать только как площадку для зимних видов спорта, здесь можно будет проводить мероприятия и по другим соревнованиям, таким как единоборства, вольная борьба, игровым видам спорта - волейболу, баскетболу, мини-футболу", - добавил Сажид Сажидов.

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