Кисловодск к 2024 году полностью решит проблему нехватки мест в детских садах

ПЯТИГОРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Новый детский сад на 220 мест построят в Кисловодске к 2024 году, таким образом будет закрыт вопрос с очередностью в детские дошкольные учреждения. Об этом рассказал ТАСС в четверг глава курорта Евгений Моисеев.

"В Кисловодске разрабатывается проектная документация для строительства детского сада на улице Героев Медиков. Его построят к 2024 году. Уверен, что к этому времени мы полностью избавимся от проблемы очередей в детские сады. Такую задачу ставит губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и федеральные власти", - отметил Моисеев.

Он добавил, что детский сад будет рассчитан на 220 мест, 40 из которых - ясельные. Новый сад будет отвечать всем современным требованиям, там будут просторные помещения для групповых занятий, игровые, помещения для музыкальных и физкультурных занятий, а также эстетического воспитания, медицинский и пищевой блоки.

"Строительство новых детских садов в Кисловодске - одна из ключевых задач, которая стоит перед нами. В этом году мы откроем новый детский сад на 280 мест, ясли на 40 мест, проектируем садик на улице Героев Медиков", - добавил собеседник агентства.