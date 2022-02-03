{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ессентуках к 2023 году планируют построить школу на тысячу мест

Трехэтажное здание школы будет состоять из административного, двух учебных и спортивного блоков

ПЯТИГОРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Школу на тысячу учеников планируется построить по нацпроекту в микрорайоне "Северный" в Ессентуках к 2023 году. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края.

"В микрорайоне "Северный" в Ессентуках планируется начать строительство новой школы весной 2022 года в рамках национального проекта "Образование". На эти цели из федерального и краевого бюджетов направят более 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Трехэтажное здание школы будет состоять из административного, двух учебных и спортивного блоков.

"Новая школа сможет вместить 1 000 учеников. По плану завершить строительство необходимо в 2023 году", - сказал и. о. министра Валерий Савченко, слова которого приводятся в сообщении.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение конкурентоспособности российского образования. Россия должна войти в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Теги
Северный Кавказ
На Ставрополье планируют обновить 60 троллейбусов и 50 трамваев
Глава региона Владимир Владимиров отметил, что приобретать транспорт планируется на условиях софинансирования с участием федерального и регионального бюджетов
Читать полностью