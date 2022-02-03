Полную дезинфекцию школ начнут на Ставрополье 10 февраля

СТАВРОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Масштабную дезинфекцию всех общеобразовательных учреждений в Ставропольском крае начнут 10 февраля 2022 года. Власти прорабатывают также возможность аналогичной обработки детских садов, сообщил в четверг министр образования края Евгений Козюра.

"С министерством ЖКХ края плотно работаем по данному вопросу. Проведен мониторинг, есть данные об общем количестве школ и всех площадей. С 10 февраля, когда школьники уйдут на каникулы, все общеобразовательные организации края будут обработаны [дезинфицирующими средствами]. Также подадим предложения по обработке детских садов", - сказал он на площадке Центра управления регионом.

С 3 февраля 2022 года ученики с 1 по 8 классы в Ставропольском крае на неделю перешли на дистанционное обучение. После этого в школах начнутся каникулы. Из-за распространения в крае штамма коронавируса "омикрон" и роста заражаемости детей принято решение о масштабной дезинфекции образовательных организаций.

"Мы надеемся, что за две недели мы сможем выйти на плато и это позволит нам выйти на очный режим работы. Мониторинг мы проводим постоянно, еженедельно обсуждается информация о заболеваемости детей", - отметил Козюра.

С начала пандемии на Ставрополье выявлено 147 522 случая коронавируса, выздоровели 127 614 человек, умерли 6 495 пациентов с коронавирусом. Лечение в стационаре проходят порядка 3 тыс. человек, ковидные койки свободны на 17%. После появления в регионе штамма "омикрон" в январе 2022 года власти отмечают значительный рост заражаемости среди детей. С начала пандемии коронавирусом в крае заразились 6 403 ребенка, из них 458 за последние сутки.