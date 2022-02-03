Депутаты в Северной Осетии поддержали проект о ежемесячных выплатах семьям с детьми

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 февраля. /ТАСС/. Депутаты в Северной Осетии на совете парламента поддержали проект федерального закона "О базовом доходе семей, имеющих детей", в рамках которого семьям с несовершеннолетними детьми предлагается выплачивать ежемесячно по 10 тыс. рублей.

"Устанавливаемая ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого и последующих детей осуществляется в размере 10 тысяч рублей и подлежит ежегодной индексации на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля очередного календарного года", - сообщается в пояснительной записке к проекту закона.

На денежные средства смогут рассчитывать те члены семьи, у которых есть российское гражданство и которые постоянно проживают на территории страны.