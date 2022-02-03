На Ставрополье планируют обновить 60 троллейбусов и 50 трамваев

ПЯТИГОРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют обновить электротранспорт краевого центра и Пятигорска за счет софинансирования с участием федерального и регионального бюджетов. Всего нужно заменить 60 троллейбусов и 50 трамваев, сообщил в четверг губернатор Владимир Владимиров.

"Один из вопросов встречи [с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым] - поставки электротранспорта для Ставрополя и Пятигорска. Подвижной состав надо обновлять. Мы оцениваем потребность примерно в 60 троллейбусов и полсотни трамваев", - написал Владимиров в Instagram.

Он отметил, что приобретать транспорт планируется на условиях софинансирования с участием федерального и регионального бюджетов.