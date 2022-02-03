Установка на постамент ракетного экраноплана "Лунь" началась в Дербенте

МАХАЧКАЛА, 3 февраля. /ТАСС/. Установка уникального и единственного в мире ракетного экраноплана проекта 903 "Лунь" началась в парке "Патриот" в Дербенте. До места постоянной дислокации осталось 89 м, сообщил ТАСС в четверг руководитель пресс-службы мэрии Дербента Тельман Раджабов.

"В парке "Патриот" в Дербенте начата работа по установке экраноплана "Лунь". Учитывая вес в 280 тонн и его уникальность, буксировка экраноплана проводится предельно аккуратно во избежание повреждений. Для этого под судном накачены пневматические ролик-мешки. До места постоянной дислокации экраноплану осталось 89 м", - сообщил Раджабов.

Отмечается, что к процессу установки привлечены бригада из десяти человек и три единицы тяжелой техники. Планируется, что "Лунь" станет центральным экспонатом дербентского парка "Патриот". При этом общая площадь самого парка, где ранее также были установлены истребители МиГ-24, составит 204 тыс. кв. м.

Уникальный объект, получивший на Западе название "Каспийский монстр", был создан на заводе "Волга" и являлся единственным полностью построенным кораблем проекта 903 из восьми планировавшихся. Экраноплан предназначался для борьбы с надводными кораблями с использованием противокорабельных ракет "Москит". Главной целью ракетоносца были объявлены авианосцы. Экраноплан "Лунь" благодаря высокой скорости движения (500 км в час) и незаметности для радаров мог подходить к авианосцам на расстояние точного пуска ракеты.

Высота полета экраноплана - от 1 до 5 м. Дальность полета - до 2 тыс. км. Программа строительства экранопланов была свернута с распадом СССР.