{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Свалку площадью более 28 га рекультивируют в Чечне к концу 2023 года

Цена работ по контракту составила примерно 500 млн рублей

ГРОЗНЫЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Работы по рекультивации несанкционированной свалки в районе поселка Ирс в Ахматовском районе в городе Грозный планируется завершить к концу 2023 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 496,5 млн рублей, говорится в материалах, размещенных на официальном сайте госзакупок.

"Местом выполнения работ является несанкционированная свалка в районе поселка Ирс, Ахматовский район город Грозный площадью 28,1684 га. <...> Начальная (максимальная) цена контракта составляет 496,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Окончание всех работ по контракту запланировано на 31 декабря 2023 года. Источник финансирования - средства федерального и республиканского бюджетов.

Так, согласно приведенным данным, на текущий год предусмотрено 80,4 млн рублей, а на 2023 год - 416 млн рублей.

Ранее сообщалось, что власти Чечни ликвидировали 14 несанкционированных свалок в рамках реализации проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология".

Теги
Северный Кавказ
В Каспийске открыли роддом после капитального ремонта
В стационаре уже находятся три пациентки
В Каспийске открыли роддом после капитального ремонта
Читать полностью