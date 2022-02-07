В горах Чечни впервые пройдут гонки на мотоциклах

ГРОЗНЫЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Чечни планируют в этом году впервые провести гонки на мотоциклах в горном Ножай-Юртовском районе республики и затем сделать мероприятие ежегодным. Об этом ТАСС сообщил министр по туризму региона Муслим Байтазиев.

"Эндуро-гонки станут ярким магнитом для притяжения туристов в Ножай-Юртовский район Чеченской Республики и займут достойное место в календаре ярких событийных мероприятий. Мотоциклистов ждет двухдневный незабываемый трип по горам Беноя. Ориентировочно в июне планируем. В таком формате впервые пройдут", - отметил собеседник ТАСС.

Он также рассказал, что обсудил с представителями туроператора Мос-Тур создание нового продукта для включения в проект #russpass "Москва+", где туристам из стран Ближнего Востока предлагается не только посетить Москву, но и Чеченскую Республику. "В скором времени мы проведем фам-трип для представителей туроператора Мос-Тур и познакомим их с турпотенциалом региона", - добавил Байтазиев.

В 2019 году Чечню посетили более 220 тыс. туристов из 70 стран. В 2020 году в республике побывали около 130 тыс. туристов. Наибольшей популярностью у туристов в Чечне традиционно пользуются высокогорное озеро Кезеной-Ам в Веденском районе, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на "Грозненском море". Реализация модели экономического развития Чечни предполагает 20 проектов в сфере туризма на общую сумму 100,6 млрд рублей с созданием 6 700 рабочих мест.