В Ингушетии завершили реконструкцию театра юного зрителя

МАГАС, 7 февраля. /ТАСС/. Реконструкция здания республиканского театра юного зрителя (ТЮЗ) завершилась в Ингушетии. Работы в рамках нацпроекта "Культура" велись на протяжении трех лет, говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

"После реконструкции здание преобразилось, зрительный зал оборудован по последнему слову техники. Полностью пересмотрена звуковая акустическая часть, предусмотрены панели с изображением гор с подсветкой в современном дизайнерском решении. Кроме того, переоборудована сцена, поменялся экран. Появились новые зрительские кресла, дополнительные места для звуковика, художника по свету, управления экраном", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на реконструкцию старого здания театра предусмотрено 136,8 млн рублей в рамках регионального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура".

"После реставрации появились и новые кабинеты, помещения для технических служб, цехов, гримерные, мастерские для декораций, предусмотрено наружное уличное освещение на фасаде здания и прилегающей к нему территории. В обновленный театр можно приглашать на гастроли коллективы из разных стран мира. При улучшении эпидемиологической ситуации в республике артисты будут встречать маленьких зрителей в новом уютном театре и радовать их праздниками и спектаклями", - добавили в пресс-службе.

Республиканский ТЮЗ был образован в 1993 году как Ингушский театр кукол. Первый театральный сезон был открыт 23 марта 1994 года в ДК "Красной армии" станицы Орджоникидзевской (сейчас — город Сунжа), где театр находился до 1999 года. В 1998 году реорганизован в Театр юного зрителя. Масштабная реконструкция театра была начата в 2020 году.