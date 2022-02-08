Музею в Северной Осетии передали вещи дважды Героя Советского Союза, генерала армии Плиева

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 февраля. /ТАСС/. Личные вещи дважды Героя Советского Союза, генерала армии Иссы Плиева передали Национальному музею Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

"Уникальную коллекцию удалось передать в музейный фонд благодаря содействию депутатов Госдумы Артура Таймазова и Зураба Макиева, - говорится в сообщении. - В результате тщательных исследований удалось обнаружить следы коллекции личных вещей, принадлежавших прославленному советскому военачальнику Плиеву".

Переговоры с правообладателем раритетов о выкупе всей коллекции целиком велись в течение нескольких месяцев.

В результате переговоров депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" Артур Таймазов и Зураб Макиев выкупили предметы интерьера, некогда находившиеся в доме, во Владикавказе, в котором Исса Александрович вел прием граждан, будучи депутатом Верховного Совета СССР, и в котором также проживали до 1983 года его мать и сестра.

В числе приобретенных предметов - часть старинного гарнитура, люстра, настольная лампа генерала. Особую ценность представляют альбомы с фотографиями Плиева и его семьи, большинство из которых ранее никогда не публиковались, полевая рубашка с погонами генерала армии и генеральские брюки с лампасами (в настоящий момент представлены на выставке "Москва в судьбах полководцев Великой Отечественной войны" в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации), личные вещи и документы членов семьи. Некоторым предметам из коллекции требуется профессиональная реставрация.

Генерал армии Исса Плиев родился в 1903 году в селении Старый Батако в нынешнем Правобережном районе Северной Осетии. Во время Великой Отечественной войны он участвовал в Московской и Сталинградской битвах, в Мелитопольской, Березнеговато-Снигиревской, Одесской, Белорусской, Будапештской и Пражской операциях. За форсирование реки Южный Буг, участие в боях за Одессу и проявленные при этом мужество и героизм Плиеву было присвоено звание Героя Советского Союза, за успехи в разгроме Квантунской армии стал дважды Героем Советского Союза. С июля 1962 года по май 1963 года командовал группой советских войск на Кубе в ходе секретной операции "Анадырь".