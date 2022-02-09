В Дагестане людей с ОВЗ бесплатно обучат гончарному делу и резьбе по дереву

МАХАЧКАЛА, 9 февраля. /ТАСС/. Проект "Доступное ремесло" для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) запустят в Историческом парке в Махачкале. На базе мастерской планируются бесплатные уроки по гончарному делу и резьбе по дереву, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь мультимедийного комплекса Диана Гадисова.

"В ближайшее время исторический парк запускает проект "Доступное ремесло", который победил в конкурсе социально-значимых проектов Министерства труда и социального развития региона. На базе мастерской планируется проводить бесплатные мастер-классы по гончарному делу и резьбе по дереву для людей с ограниченными возможностями",- сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что по окончании проекта работы, созданные в мастерской, будут выставлены в экспозиции Исторического парка.

По словам автора идеи Магомеда Магомедова, всего в рамках реализации проекта будет обучено более 120 человек. "Уже закуплено необходимое оборудование, ведется его установка. Занятия будут проводить опытные мастера",- добавил он.