Около 200 многоквартирных домов планируют отремонтировать в 2022 году в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 9 февраля. /ТАСС/. Фонд капитального ремонта Дагестана планирует включить в программу около 200 домов в 2022 году. Об этом сообщается в официальном аккаунте центра управления регионом республики Дагестан в Instagram.

"В текущем году фондом предусмотрено проведение капитального ремонта 65 многоквартирных домов в Дагестане, но при дополнительной финансовой поддержки от правительства республики это число планируется увеличить до 190 домов", - приводятся в сообщении слова врио руководителя дагестанского фонда капитального ремонта Салама Гасайниева.

Количество отремонтированных домов в регионе по данной программе увеличивается ежегодно. Так, в 2021 году, по словам Гасайниева, в Дагестане было отремонтировано 177 многоквартирных домов: это на 45 домов больше, чем в 2020 году, и на 78, чем в 2019 году.

Руководство фонда связывает увеличение показателей с ежегодным ростом собираемости взноса на капремонт.

Фонд капитального ремонта Дагестана был создан в республике в 2013. Его региональная программа включает в себя перечень всех многоквартирных домов в республике Дагестан, за исключением домов, признанных аварийными, и домов, в которых менее пяти квартир. Программа также включает перечень работ и услуг по каждому дому и в плановые периоды проведение капитального ремонта.