В КЧР к концу 2024 года отремонтируют берегозащитные сооружения на реке Эшкакон

ЧЕРКЕССК, 9 февраля. /ТАСС/. Работы по ремонту берегозащитных сооружений на реке Эшкакон в селе Джага в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) начнут в этом году и завершат к концу 2024 года. Стоимость работ составит 317,8 млн рублей, следует из материалов, размещенных на официальном сайте госзакупок.

Конкурс на выполнение работ объявило Министерство природных ресурсов и экологии региона. "Капитальный ремонт берегозащитных сооружений на реке Эшкакон в селе Джага, Малокарачаевского района КЧР. <...> Начальная (максимальная) цена контракта 317,8 млн рублей", - говорится в материалах.

Длина сооружения превысит 3,7 тыс. м. Берегоукрепление в этом районе позволит защитить от возможных подтоплений в паводковый период 280 домовладений с приусадебными участками, с 1,4 тыс. жителями. В зоне возможного затопления: школа, мечеть, администрация села, дом культуры и детский садик.

Как отмечается, окончание всех работ по контракту запланировано на 10 декабря 2024 года. На 2022 год будет выделено 122 млн рублей, на следующий - 57,8 млн рублей и 137,9 млн рублей - на 2024 годы.

Ранее сообщалось, что в КЧР проведут капитальный ремонт дамбы протяженностью порядка 2,5 км на реке Малый Зеленчук для защиты аула Адыге-Хабль от подтоплений. Работы начнутся в 2022 году, завершение ремонта запланировано на 2023 год. В зоне возможного подтопления площадью 50,3 га проживают порядка 600 человек в 86 домах.

Ранее в Черкесске завершились работы по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений на реке Кубань в районе ПКиО "Зеленый остров". Железобетонная дамба с отводными сооружениями из рваного камня отремонтирована на протяженности 3,8 км, что позволит защитить площадь порядка 100 га и жилье 2 тыс. человек.