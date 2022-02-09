Глава Дагестана Меликов возглавил региональный штаб по газификации и развитию ЖКХ

МАХАЧКАЛА, 9 февраля. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов возглавил региональный штаб по вопросам обеспечения газификации и устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана, соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

"Целями деятельности регионального штаба являются: реализация мероприятий по газификации республики Дагестан и программы по обеспечению устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан", - говорится в тексте документа.

Отмечается, что штаб займется организацией оперативного мониторинга хода работ по газификации населенных пунктов региона. Кроме того, на штаб возложены задачи урегулирования возникающих спорных ситуаций, связанных с получением единым оператором газификации, иными заинтересованными организациями согласия собственников газораспределительных сетей.

Ранее правительство РФ рекомендовало главам российских субъектов возглавить региональные штабы по газификации для ускорения ее темпов. В Дагестане более 2 тыс. домов внесены в перечень плана догазификации. На финансирование программы догазификации, по словам исполнительного директора компании "Газпром газораспределение Дагестан" Олега Чиглинцева, в этом году направят свыше 900 млн рублей.