В Чечне впервые с 1959 года замечен переднеазиатский леопард

ГРОЗНЫЙ, 9 февраля. /ТАСС/. Переднеазиатский леопард впервые с 1959 года замечен в горном Шаройском районе Чечни. Соответствующее видео опубликовал у себя на странице в Instagram глава муниципалитета Рамзан Магомедов.

"На видео снято одно из редчайших животных, занесенных в международную Красную книгу, - переднеазиатский леопард. Это первый доказанный случай встречи этого животного на территории республики с 1959 года. Встреча этого животного - уникальный случай для нашей республики и всего Кавказа", - написал он.

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе, он занимал практически все горные территории. Однако к 1950-м годам его численность резко сократилась. Во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека.

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Северо-Осетинского заповедника, Национального парка "Алания", Всемирного фонда дикой природы, Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук, Института экологии горных территорий им. А. К. Темботова РАН, Московского зоопарка, при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Финансовую поддержку мониторинга переднеазиатского леопарда на Кавказе осуществляет банк ВТБ. В Северной Осетии финансовую поддержку программы восстановления популяции оказывает компания "Русгидро".