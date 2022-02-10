В Кисловодске и его окрестностях к 2023 году планируют избавиться от свалок мусора

ПЯТИГОРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Ликвидировать все свалки в Кисловодске (Ставропольский край) планируется к 2023 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В Кисловодске и его окрестностях в 2023 году планируется избавиться от мест скопления мусора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники профильных управлений администрации Кисловодска до апреля создадут перечень свалок в черте города и его окрестностях. После создания карты мест скопления мусора будут подготовлены заявки о включении свалок, которые муниципалитеты не в силах ликвидировать самостоятельно, в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

После составления смет на ликвидацию свалок данные будут переданы в Министерство природы Ставропольского края для дальнейшей рекультивации.

"Вопросы сохранения природных богатств, экологии, утилизации мусора очень важны для курортного города. Большой проблемой сегодня является строительный мусор, который сбрасывают в окрестностях Кисловодска. Сегодня начинаем работу над актуализацией мест свалок мусора для дальнейшей рекультивации. Также будем вести работу по жесткому наказанию денежными штрафами тех, кто продолжает устраивать свалки, уничтожая нашу уникальную природу", - рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.